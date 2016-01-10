  1. استانها
  2. همدان
۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۰۸

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر خبر داد:

تیم بانوان ووشو کار ملایری مقام سوم لیگ جوانان کشور رابه دست آورد

تیم بانوان ووشو کار ملایری مقام سوم لیگ جوانان کشور رابه دست آورد

همدان- مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان ملایر گفت: تیم بانوان هیئت ووشوی ملایر مقام سوم لیگ جوانان کشور را از آن خود کرد.

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش تیم ووشوی بانوان ملایر در مسابقات کشوری اظهار داشت: تیم بانوان هیئت ووشوی ملایر در مسابقات لیگ جوانان کشور با درخشش ووشوکاران خود مقام سوم این مسابقات را آن خود کرد.

وی افزود: همچنین در این مسابقات تیم‌های جوانه البرز و سرپل ذهاب کرمانشاه مقام‌های اول و دوم را به خود اختصاص دادند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر بابیان اینکه ووشو ملایر از قدرت خوبی برخوردار است، گفت: تیم هیئت ووشوی ملایر در این رقابت‌ها از سرمربیگری سهیلا نصیری مربی توانمند ملایری بهره برد و توانست نمایش قابل قبولی از ووشوی ملایر ارائه دهد.

رضایی عنوان کرد: ملایر درزمینهٔ مربی در هیئت‌های ورزشی مشکلی ندارد و در این هیئت‌ها ۱۷۱ مربی کارت دار و رسمی مسئولیت آموزش علاقه‌مندان را برعهده دارند که در بعضی موارد مربیان عضو تیم‌های ملی هستند و شهرستان ملایر درزمینهٔ سطح و ظرفیت مربیان در جایگاه خوبی قرار دارد.

وی درباره میزبانی‌های ملایر نیز گفت: سال گذشته میزبانی مسابقات قهرمانی کشور در سه رشته کاراته، ووشو و فوتسال به نحو مطلوب در ملایر برگزار شد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: همچنین در سال گذشته ۴۳ میزبانی مسابقات استانی در ملایر برگزار شد که تیم‌های ملایری در ۴۱ مورد از این مسابقات در جایگاه‌های برتر قرار گرفتند و در ۲۳ مورد در مقام اول، ۱۳ مورد در مقام دوم و پنج مورد در جایگاه سوم استان ایستاده‌اند.

کد مطلب 3021402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها