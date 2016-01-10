۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت قرچک:

۵۰ واحد تولیدی برای دریافت زمین به شهرک صنعتی قرچک معرفی شده اند

قرچک - رییس اداره صنعت، معدن و تجارت قرچک گفت: در سال جاری، بیش از ۵۰ واحد تولیدی و صنعتی برای حضور در شهرک صنعتی قرچک و دریافت زمین معرفی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدی پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرک صنعتی قرچک یکی از زمینه های مهم رشد و توسعه اقتصادی در این شهرستان محسوب می شود.

وی افزود: تلاش های موثری برای جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای حضور در شهرک صنعتی قرچک پیش بینی و انجام شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

محمدی پور ادامه داد: در سال جاری بیش از ۵۰ واحد تولیدی و صنعتی برای حضور در شهرک صنعتی قرچک و دریافت زمین معرفی شده اند.

وی در خاتمه، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور رونق فعالیت های اقتصادی را از دیگر اولویت های اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک عنوان کرد و گفت: بیش از ۵۶۱ هزار لیتر نفت کوره، ۱۵۰ هزار لیتر گازوئیل و ۶۴ هزار لیتر نفت سفید به واحدهای صنعتی اختصاص داده شده است.

کد مطلب 3021418

