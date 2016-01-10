مانور مدیریت بحران در شهرستان سرخس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در این مانور که با حضور تمامی اعضای ستاد بحران شهرستان سرخس و دستگاه های عملیاتی، نیروهای انتظامی و نظامی با محوریت فرمانداری برگزار شد توانمندی این دستگاه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی در حاشیه برپایی نخستین مانور عملیاتی شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان سرخس اظهار کرد: این مانور با هدف توانمند سازی مدیریت بحران شهرستان همراه با دو مانور آموزشی برای افزایش تجربیات اعضا برگزار شد.

حجت علی شایانفر افزود: نخستین مانور به صورت میزگرد و دومین مانور به صورت عملیاتی و با فراخوان دستگاه های پیش رو آغاز شد.

وی بیان کرد: اکثر دستگاه ها با تمام توانمندی خود در این مانور شرکت کردند که نتیجه آن موفقیت آمیز بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: سرخس به دلیل وجود سد دوستی، چاه های نفتی، پالایشگاه گاز و وجود منطقه ویژه اقتصادی یکی از شهرستان های مهم استان است بنابراین مدیریت بحران های احتمالی آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: با توانمند شدن شورای مدیریت بحران در شهرستان ها میزان آمادگی افزایش می یابد و خسارات ناشی از حوادث احتمالی کاهش می یابد و سرخس با راه اندازی ۱۰ کارگروه تخصصی در راستای تحقق این مهم تلاش می کند.

آموزش در کاهش خسارت ها تاثیر گذار است

فرماندار شهرستان سرخس نیز در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی و سایر اعضا برگزار شد با بیان اینکه آموزش نقش بسزایی در کاهش خسارت ها و آسیب ها دارد بیان کرد: توانمند سازی شهروندان و نیروهای عملیاتی در جلوگیری از دامنه خسارات بسیار تاثیر گذار است.

حسین سنجرانی با اشاره به اینکه پیشگیری از بحران و آمادگی برای مقابله با بحران از اهمیت خاصی برخوردار است تاکید کرد: در این راستا تمامی دستگاه های اجرایی وظیفه دارند تا نسبت به وقوع حوادث احتمالی پیش بینی و برنامه ریزی لازم را در دستور کار قرار دهند.

وی همچنین خواستار برنامه ریزی لازم در این حوزه شد و گفت: کارگروهای ۱۲ گانه شورای هماهنگی مدیریت بحران سرخس باید وظایف و طرح های لازم در این راستا را کارشناسی و نتایج را برای تصمیم گیری به دبیرخانه شورا ارسال کنند.

وی همچنین خواهان ارزیابی امکانات لازم توسط دستگاه های اداری و اجرایی شد و گفت: دستگاه های مرتبط در اسرع وقت باید کمبودها و امکانات خود را به دبیرخانه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان اعلام کنند.