فارس همچنان با پدیده سرمایه بری مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی، حسین ذوالانوار، گفت: همانطور که مسئولان برای سرمایه گذاران خارجی فرش قرمز پهن و تلاش میکنند برای آنها حداکثر تسهیلات را فراهم کنند انتظار می رود این استقبال، برای سرمایه گذاران داخلی نیز وجود داشته باشد.
وی با اشاره به وجود تفاوت بين سرمایهگذاری و سرمایه برداری افزود: متاسفانه طی سالهای گذشته، در استان فارس بیشتر با پدیده سرمایهبرداری مواجه بودهایم و سرمایه گذاری کمتر به چشم آمده است.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در تشریح پدیده سرمایه برداری یادآور شد: سرمایه برداری این است که یک فعال اقتصادی یا یک گروه تجاری، به اسم ایجاد مراکز تفریحی و گردشگری در شیراز یا در دیگر مناطق استان، زمینهایی را از دولت و شهرداری تحویل بگیرد و سپس بدون در نظر گرفتن پیوستهای فرهنگی و ملاحظات شهرسازی و ترافیکی، با پاساژسازی و پیش فروش واحدهای تجاری، چندین برابر سرمایه اولیه خود را در مدتي كوتاه برداشت كند.
ذوالانوار ادامه داد: در نقطه مقابل سرمایه برداران، با سرمایه گذارانی در استان فارس و شهر شیراز مواجه هستیم که متاسفانه آنگونه که انتظار میرود مورد حمایت قرار نمیگیرند و بعضا در پیچ و خم بروکراسی اداری دچار یاس و دلزدگی میشوند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، میتوان به یک فرد خیر در شهر شیراز اشاره کرد که تاکنون بیش از دهها مورد واحدهای خدماتی رفاهی ايجاد كرده است اما اخيرا از سوي برخي مسئولان مورد بيمهري قرار گرفته و در پيچ و خم بروكراسي اداري گرفتار شده و قصد جابهجايي سرمايه خود را دارد.
نماينده شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان باید فضایی را فراهم كنند تا سرمایه گذاران واقعی که بعضا بدون انتفاع مالی نیز اقدام به سرمایه گذاری و به عبارت صحیح تر اقدام به وقف میکنند، پشیمان نشوند.
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