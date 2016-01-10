عدیل سروی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نقشه راه تمامی برنامه‌های اولویت‌دار سازمان در توسعه بخش کشاورزی متناسب با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در بردارد و به زیر بخش‌ها وادارات تابعه ابلاغ‌شده است.

وی با تأکید به‌ضرورت بهره‌گیری از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در توسعه کشاورزی، افزود: این مهم با برگزاری چهار همایش ملی و استانی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای رابطان مدیریت جهاد کشاورزی به‌صورت گسترده اطلاع‌رسانی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در تشریح برنامه‌های اولویت‌دار سازمان در اقتصاد مقاومتی متذکر شد: برنامه‌ها برای تمامی حوزه‌های فعالیت سازمان نگاشته شده و بر اساس ظرفیت و پتانسیل موجود و اهداف عالیه تدوین شده است.

سروی تصریح کرد: در بخش منابع آبی بهره‌وری آب و اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی، افزایش بهره‌وری در زراعت دیم اردبیل، توسعه باغات دیم و سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری نزولات و توسعه باغات در اراضی شیب‌دار استان مدنظر است.

وی افزود: در بخش محصولات باغی حمایت از تولیدات و توسعه گلخانه‌ها، تقویت و تشویق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهرک‌های کشاورزی، دامی، شیلاتی و گلخانه‌ای، عملیاتی کردن کم آبیاری به‌منظور بهبود بهره‌وری آب، تدوین الگوی جدید کشت و احداث و تکمیل شبکه‌های آبیاری و سدهای معیشتی تأکید می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به‌ضرورت تدوین تقویم‌های کشت و نظارت بر حسن اجرای تقویم‌ها اشاره کرد و متذکر شد: ایجاد شبکه مشورتی روستایی، ارائه الگوی مناسب نشر دانش فنی و تخصصی بین تولیدکنندگان و افزایش بهره‌وری در واحد سطح مرغداری‌ها در دستور کار است.

وی افزود: در بخش دامی افزایش بهره‌وری در واحد سطح، تقویت و کنترل فرآورده‌های خام دامی و شیلات، تکمیل زنجیره‌های تولید در بخش دام و طیور و اولویت‌های تحقیقاتی کاربردی در راستای افزایش بهره‌وری را مدنظر داریم.

سروی به‌ضرورت ساماندهی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی اشاره کرد و متذکر شد: علاوه بر این اصل کنترل مصرف‌گرایی، استفاده از توان‌ بخش خصوصی و تکیه‌بر سیاست‌های اصل ۴۴، افزایش ضریب مکانیزاسیون در واحدهای تولیدی و ساماندهی تولیدات باید موردتوجه قرار گیرد.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان این مجموعه در نظر دارد با حمایت از بیمه محصولات کشاورزی، تقویت و تشویق سرمایه‌گذاری جهت ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی، افزایش تولید آبزیان، بهره‌برداری از شبکه تلویزیونی استان و هویت دار کردن دام‌ها برای اصلاح نژاد به نیازهای جدید کشاورزی استان پاسخ گوید.

وی اضافه کرد: علاوه بر این حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دام، طیور و اصلاح نژاد، ارتقا تولید محصول سالم، توسعه بازار محصولات، صادرات بخش کشاورزی و توسعه روستایی با تکیه بر افزایش ظرفیت و توانمندی داخلی به جد مورد تأکید است.