۲۷ طرح صنعتی، معدنی و تجاری در گیلان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان درباره افتتاح ۲۷ طرح صنعتی گفت: این تعداد طرح به نمایندگی از طرح های متعدد راه اندازی شده در استان طی یک سال اخیر انتخاب شده که در ایام دهه مبارک فجر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در مناطق مختلف استان رسما افتتاح می شوند.

علی منتظری افزود: برای راه اندازی طرح های مذکور بالغ بر هفت هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیش از ۹۷۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: طرح های یاد شده عمدتا در زمینه تولید محصولات سلولزی، MDF، محصولات غذایی، قطعات خودرو، صنایع پلاستیکی، صنایع فلزی، صنایع معدنی و نیز فروشگاه های بزرگ و یک شرکت پخش هستند.

منتظری افزود این طرح ها در شهرستان های رشت، تالش، فومن، صومعه سرا، آستارا، رودبار، رودسر، لنگرود، بندرانزلی و آستانه اشرفیه به بهره برداری می رسند.

وی خاطرنشان کرد: در میان واحد های مذکور چند طرح در ابعاد ملی نیز وجود دارد که در موعد مقرر با حضور مسئولان کشوری در استان افتتاح می شوند.

بنابر اعلام رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان طرح های ملی یاد شده شامل یک کارخانه بزرگ تولید MDF، یک واحد تولید میله و مفتول مسی و یک واحد تولید محصولات سلولزی است.