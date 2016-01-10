حسین عربیان در گفتگو با مهر، اظهارکرد: به دلیل برخی از محدودیت های مالی موجود بخشی از جوایز شرکت کنندگان در دوره قبل باقی مانده بود که در آغاز رسمی جشنواره سوم به برترین ها اعطاء خواهد شد.

وی افزود: مراسم افتتاحیه سومین دوره جشنواره ورزشی محلات کرج ۲۹ دیماه به انجام خواهد رسید و براساس پیش بینی ها ۲۰ هزار نفر از اقشار مختلف شهروندان در ۱۹ رشته ورزشی به مدت یک ماه به رقابت خواهند پرداخت.

عربیان با بیان اینکه ثبت نام برای حضور در این جشنواره ورزشی از ۱۵ دیماه آغاز شده است گفت: خوشبختانه استقبال خوبی از دوره سوم شده است و در روزهای اخیر در رشته های مختلف به خصوص فوتسال و گل کوچک تیم های زیادی ثبت نام کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: از این هفته ثبت نام در مدارس و پایگاه های بسیج نیز آغاز شده و انتظار می رود در فرصت باقیمانده ظرفیت پیش بینی شده برای مشارکت در این جشنواره کامل شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج با اشاره به بررسی های کارشناسی دو دوره قبل گفت: سعی کرده ایم با شناسایی نقاط ضعف و قوت دوره های گذشته در دوره سوم رقابت ها را با کیفیت بیشتر و نظم بهتری برگزار کنیم و نارسایی های موجود در سال قبل را مرتفع کنیم.

وی در پایان افزود: نهادینه شدن ورزش در میان مردم و مشارکت بیشتر شهروندان در فعالیت های ورزشی هدف اصلی برگزاری این جشنواره است و امیدواریم با حضور پررنگ شهروندان این هدف به شکل مطلوبی محقق شود.