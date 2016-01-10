۲۵۰۰ دانش آموز در سال جاری به عتبات عالیات اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش در مراسم افتتاحیه گردهمایی کشوری روسای ادارات، کارشناس مسئولان فرهنگی و هنری آموزش‌وپرورش سراسر کشور که ظهر یکشنبه در گرگان برگزار شد، با اعلام خبر تعداد اعزام ها، اظهار کرد: آمارها تا آخرین سفر به حج عمره از اعزام دو هزار و ۴۰۰ نفر از دانش آموزان پسر به این سفر خبر می دهد.

وی از رفع برخی مشکلات سر راه اعزام به راهیان نور خبرداد و گفت: امسال ۱۲ هزار نفر از دانش آموزان دختر زیارت اولی به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی بیان کرد: هم‌اکنون ۶۵۰ دارالقرآن در سراسر کشور فعال است که بر اساس برنامه ششم باید در هر شهرستان دو دارالقرآن فعال شوند.

کفاش با بیان این که طرح حفظ موضوعی قرآن کریم نیز در حال اجرا است، اظهار کرد: کتاب‌هایی با ۳۰ آیه مختلف در موضوعات مختلف برای هر پایه چاپ‌شده است.

وی بیان کرد: طرح مبین نیز برای آموزش یاران نماز با آموزش چهار هزار و ۵۰۰ مدیر دوره متوسطه در حال اجرا است.

کفاش خاطرنشان کرد: در حوزه مشاوره نیز ارتقاء سطح کیفی مشاوران، غربالگری، آموزش مستمر و اجرای طرح هدایت تحصیلی برای نخستین بار دوره متوسطه جدید از مهم‌ترین برنامه‌های ما است.