تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز در فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، رکن‌الدین جوادی ظهر یکشنبه در بازدید از فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی اظهار داشت: توسعه فازهای پارس جنوبی و افزایش برداشت گاز از این میدان یکی از اهداف و برنامه‌های دولت و وزارت نفت بوده است.

وی به برنامه اولویت‌بندی توسعه فازهای پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: باشتاب گرفتن روند توسعه فازها، سال گذشته فاز ۱۲ افتتاح شد و حالا نیز فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی آماده افتتاح است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به افزایش تولید گاز فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی تا سقف ۵۰ میلیون مترمکعب در روز بیان کرد: امسال نیز همچون سال گذشته شاهد افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز در پارس جنوبی خواهیم بود.

لازم به ذکر است که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با همراهی مدیران عامل منطقه ویژه پارس و شرکت نفت و گاز پارس از فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و مقدمات برگزاری برنامه افتتاح بازدید کرد.

فازهای ١٥ و ١٦ پارس جنوبی به عنوان ایرانی‌ترین پروژه پارس جنوبی، فازهایی هستند که روز دوشنبه با حضور رئیس جمهور افتتاح می شوند.

هدف‌ از توسعه‌ فازهای ١٥ و ١٦ پارس جنوبی، تولید روزانه‌ ٥٦,٦ میلیون‌ مترمکعب‌ گاز طبیعی، ٧٥ هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌،٤٠٠ تن‌ گوگرد و تولید سالانه‌ ١.٠٥ میلیون‌ تن‌ گاز مایع "LPG" (پروپان و بوتان) و یک میلیون‌ تن‌ اتان‌ برای تامین‌ خوراک‌ واحدهای‌ پتروشیمی‌ است.