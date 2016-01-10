۱۰۰ کارگاه اقتصاد مقاومتی در مساجد بیرجند برگزار شد

محمدرضا نخعی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری ۳۰ کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی در این مراکز و موسسات خصوصی برگزار شود.

وی ادامه داد: آموزش سبک زندگی دینی، تربیت فرزند و روابط زناشویی از دیگر موارد بحث شده در این کارگاه‌ها بوده است.

نخعی پور با اشاره به دیگر برنامه‌های انجام‌شده در نُه ماهه نخست سال جاری، بیان کرد: در این مدت برنامه‌های زیادی در راستای ترویج فرهنگ دینی در سراسر استان انجام‌شده است.

وی با اشاره به برپایی اولین نمایشگاه قرآنی در طبس، اظهار کرد: این نمایشگاه باهدف ترویج فرهنگ قرآن‌خوانی در جوانان و نوجوانان در طبس برپا شد.

نخعی پور برگزاری کلاس‌های روانشناسی کودک، سبک زندگی ینی، آموزش قرآن و اقتصاد مقاومتی را از اقدامات انجام‌شده در حاشیه این نمایشگاه برشمرد.

۲۰۰ دانش‌آموز دبیرستانی حافظ قرآن می‌شوند

معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه کانون‌های مساجد خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح حفظ قرآن در مهدکودک‌ها، بیان کرد: با توجه به این طرح پیش‌بینی می‌شود تا ۹ سال آینده ۲۰۰ حافظ قرآنی تا مقطع دبیرستان داشته باشیم.

وی در توضیح طرح حفظ قرآن در مهدکودک‌های بیرجند، تصریح کرد: این طرح با حفظ جزء ۳۰ از ابتدای دهه فجر در مهدکودک‌های بیرجند آغاز می‌شود.

نخعی پور ادامه داد: به هر نونهال که موفق به حفظ یک حزب از جزء ۳۰ شود، جوایزی اهداشده تا زمینه انگیزه وی برای حفظ دیگر حزب‌ها نیز فراهم شود.

وی افزود: این طرح به همان ترتیب تا مقطع دبیرستان ادامه دارد به‌گونه‌ای که در هر مقطع، یک جزء را حفظ می‌کنند.

نخعی پور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون حفظ قرآن، بیان کرد: یکی از دغدغه‌های رهبری حفظ قرآن کریم بوده که این از اصلی‌ترین اهداف اجرای این طرح در مهدکودک‌ها است.