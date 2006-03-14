نمايشگاه كتاب بازارمكاره ناشران نيست / استفاده از تجربه متصديان قبلي و تشكلهاي صنفي نشر مشكل را حل مي كند

وي با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر، افزود : نگاه برخي از مسئولين در دوره جديد به نمايشگاه كتاب تهران مانند نمايشگاه هاي " فروش بهاره " است كه در گوشه و كنار شهر دايرمي شود .

اين ناشر در ادامه تصريح كرد : متاسفانه برخي فكر مي كنند نمايشگاه كتاب فقط فروشگاه كتاب است و مي توان آن را در هرمكان و يا در هرزماني برگزار كرد ، در صورتي كه اين گونه نيست و بايد هرساله اين بحث و جدل ها ادامه داشته باشد و دوباره هرسال كه به زمان برگزاري نمايشگاه كه نزديك مي شويم ، اين بحث ها بالا مي گيرد .

مدير نشر توس خاطر نشان كرد : هنوز با گذشت نزديك به دودهه از برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ، مشخص نيست اين نمايشگاه درچه مكان و چه زماني برگزار مي شود و تقريبا هرساله ( خصوصا در سالهاي اخير ) شاهد همين نا هماهنگي ها و بي برنامگي ها بوده ايم و مشخص نيست كه اين وضعيت كي اصلاح مي شود .

وي درادامه افزود : بعد از گذشت پنجاه سال ازبرگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب فرانكفورت آلمان هنوز مكان و زمان برگزاري اين نمايشگاه همان مكان اوليه است و تغيير نكرده ، اين نشان مي دهد پنجاه سال قبل آلماني ها پيش بيني پنجاه سال بعد را هم كرده بودند و تا پنجاه سال ديگر هم اين نمايشگاه بدون مشكل برگزار خواهد شد .

محسن باقر زاده د ادامه تصريح كرد : كاهش فضاي نمايشگاه از 21 هزار متر مربع به 3هزار متر اتفاقي است كه مشخص نيست با چه هدفي صورت گرفته است ولي به طور مشخص برخي از ناشران از شركت در نمايشگاه بازخواهند ماند .

وي در ادامه افزود : با جابجايي بخش ناشران داخلي و جدا كردن آن از بخش ناشران خارجي هيچ تاثيري در ترافيك تهران را شاهد نخواهيم بود و اين مساله منجر به افزايش ترافيك در سطح شهر هم خواهد شد .

باقر زاده در ادامه افزود : جابجايي مكان نمايشگاه همچنين براي كساني كه از شهرهاي ديگر به تهران مي آيند مشكلات زيادي را به همراه خواهد داشت .

وي افزود : مديراني كه دليل دوپاره كردن نمايشگاه كتاب تهران را كاستن از بار ترافيكي شهر تهران عنوان كرده اند در حقيقت بر مشكلات ترافيكي اين شهر در ايام نمايشگاه خواهند افزود .

باقر زاده در پايان گفتگو با مهر ، افزود : مشخص نيست كه چرا از تجربه متصديان قبلي و تشكلهاي صنفي نشر دربرگزاري نمايشگاه كتاب تهران استفاده نمي شود و به صورت كنوني قصد در برگزار كردن نمايشگاه كتاب در مكان ديگري را دارند .