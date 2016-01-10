  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۶

تیم سوریه برای بازیکنان تیم امید آنالیز شد

تیم سوریه برای بازیکنان تیم امید آنالیز شد

جلسه فنی تیم فوتبال امید و آنالیز تیم سوریه در هتل میلینیوم قطر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که با حضور بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم امید برگزار شد، آنالیز بازی‌های تیم فوتبال سوریه و بازی فینال رقابت‌های غرب آسیا که توسط محمد عسگری آنالیزور تیم امید تهیه شده بود، برای بازیکنان نمایش داده شد‌.

محمد خاکپور سرمربی تیم امید نیز همزمان با نمایش فیلم آنالیز، نکات فنی لازم را برای بازیکنان تشریح کرد.

تمرین امروز تیم فوتبال امید ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه السد قطر برگزار خواهد شد.

تیم امید ایران در اولین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک روز سه شنبه به مصاف سوریه خواهد رفت.

کد مطلب 3021460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها