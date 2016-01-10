تیم سوریه برای بازیکنان تیم امید آنالیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که با حضور بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم امید برگزار شد، آنالیز بازی‌های تیم فوتبال سوریه و بازی فینال رقابت‌های غرب آسیا که توسط محمد عسگری آنالیزور تیم امید تهیه شده بود، برای بازیکنان نمایش داده شد‌.

محمد خاکپور سرمربی تیم امید نیز همزمان با نمایش فیلم آنالیز، نکات فنی لازم را برای بازیکنان تشریح کرد.

تمرین امروز تیم فوتبال امید ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه السد قطر برگزار خواهد شد.

تیم امید ایران در اولین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک روز سه شنبه به مصاف سوریه خواهد رفت.