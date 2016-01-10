ناصر احمدی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: توسعه بعد همگانی کونگ فو یکی از اهداف و محورهای اصلی فدراسیون کشور است و به تبع آن استان ها نیز باید این برنامه را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: در این راستا برگزاری یک همایش بزرگ صبحگاهی را با حضور کونگ فو کاران البرزی برنامه ریزی کرده ایم و این همایش در یک ماه آینده برگزار خواهد شد.

احمدی تصریح کرد: توسعه ورزش کونگ فو و جلب عموم مردم به این ورزش شرقی نیازمند معرفی درست آن به عموم شهروندان است وبرگزاری همایش در بوستان های سطح شهر یکی از اثربخش ترین کارها محسوب می شود.

وی با تاکید براینکه جذابیت های کونگ فو می تواند مشوق خوبی برای حضور بیشتر مردم در این ورزش باشد گفت: مبارزه تنها بخشی از این ورزش است و ما با تقویت بعد همگانی کونگ فو می توانیم بسیاری از شهروندان را با ورزش آشتی دهیم.

دبیر هیئت کونگ فو استان البرز با اشاره به زیرشاخه های متنوع این ورزش گفت: رزم آهنگ، دوچوب و تکنیک بخشی از جاذبه های کونگ فو است و می تواند محرک خوبی باشد تا طیف های مختلف مردم به آن بپیوندند.

احمدی ادامه داد: با آموزش مربیان لازم طرح همگانی کونگ فو به تناوب و در فاصله زمانی مشخص در دیگر بوستان های سطح شهر نیز به اجرا در خواهد آمد.

وی در پایان افزود: البرز از استان های غنی در ورزش کونگ فو محسوب می شود و بسیاری از چهره های نامدار از این استان به کشور معرفی شده اند لذا ضرورت دارد با اجرای برنامه های متنوع و جدید زمینه جذب بیشتر مخاطب به این ورزش فراهم شود.