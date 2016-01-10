۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۳

با کمک کمیته امداد و مشارکت خیران؛

۷۶زوج جوان تحت حمایت کمیته امداد در تایباد به خانه بخت رفتند

تایباد - تعداد ۷۶ زوج جوان تحت پوشش کمیته امداد با مشارکت خیران و کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) زندگی مشترک خود را آغاز کردند و به خانه بخت رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کمیته امداد امام خمینی تایباد ظهر امروز در جمع خبرنگاران میزان کمک های ارائه شده به مزدوجین تحت پوشش را یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود با کمک خیران و کمک های کمیته امداد ۷۶ زوج جوان تحت حمایت با اهدای کمک هزینه ازدواج به خانه بخت رفتند و زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

غلامرضا التفاتی بیان کرد: ۵۰ درصد این هزینه از محل کمک های دولتی و ۵۰ درصد از محل کمک خیران تامین شده است.

وی یکی از برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) را توانمند سازی فرهنگی خانواده ها بر شمرد وگفت: در راستای توانمند سازی همچنین مزدوجین و مددجویان تحت پوشش آموزش های لازم در زمینه های مختلف قرار گرفته و مهارت های زندگی را فرا گرفتند .

وی اظهارداشت: همچنین از ابتدای سال تاکنون تعداد ۴۰۰نفر از مددجویان تحت پوشش زن سرپرست خانوار، دختران بازمانده از تحصیل، زنان مطلقه و همسران جوان آموزش های لازم را در زمینه های دینی و اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی، بهداشت فردی و محیط، بهداشت روان و مهارت های زندگی فرا گرفتند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) یکی از راه های جلوگیری از تهاجم فرهنگی دشمنان را  آشنایی با مسائل دینی و اعتقادی عنوان کرد و ادامه داد: در این رابطه یک هزار و ۷۵۵نفر از مددجویان تحت پوشش برنامه های طرح فلاح یا همان روضه خوانی در منازل قرار گرفتند.

وی یکی از راه های دیگر مصون سازی مددجویان تحت پوشش را در مقابل توطئه دشمنان ارائه آموزش های قرآنی برای مددجویان، دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش ذکر کرد و گفت: در این رابطه نیز بیش از ۱۳۰ نفر از دانش آموزان و دانشجویان و مددجویان و دختران تحت پوشش از دوره های حفظ و ترجمه و قرائت قرآن کریم بهره مند شدند.

 

 

