جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۶۰ هزار تومان، نیم سکه ۴۸۳ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۳ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۱۰۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۰۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۷۲۷ تومان، هر یورو را ۴۰۶۵ تومان، هر پوند را ۵۴۲۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۵۵ تومان و درهم امارات را ۱۰۲۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)