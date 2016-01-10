  1. بازار
  2. بازار
۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۳۵

جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز یکشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۶۰ هزار تومان، نیم سکه ۴۸۳ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۳ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۳ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۸ هزار و ۱۰۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۰۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۷۲۷ تومان، هر یورو را ۴۰۶۵ تومان، هر پوند را ۵۴۲۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۵۵ تومان و درهم امارات را ۱۰۲۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید ۹۶۱۵۰۰
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم ۹۶۰۰۰۰
نیم سکه ۴۸۳۰۰۰
ربع سکه ۲۶۳۰۰۰
گرمی ۱۷۳۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۸۱۰۳
نوع ارز  
دلار ۳۷۲۷
یورو  ۴۰۶۵
پوند ۵۴۲۰
درهم ۱۰۲۰
لیرترکیه ۱۲۵۵
کد مطلب 3021474

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها