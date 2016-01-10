برای حذف کسی تلاش نکردیم/ گزارشی از جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ایمانی خوشخو رییس كمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاكید بر اجتناب از پراكندگی مراكز در تصمیم گیری در زمینه موسیقی گفت: ضرورت دارد كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی به عنوان نهاد اصلی و رسمی برای موسیقی برنامه ریزی و سیاستگذاری كند. من امیدواریم جشنواره بین المللی موسیقی فجر به عنوان نقطه عطف موسیقی كشور در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و پیش بینی می‌شود امسال با حضور اهالی موسیقی در مدیریت، سیاستگذاری و اجرا، جشنواره موفقی را در این دوره شاهد باشیم.

رییس كمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: طرح مبانی نظری هنری در كنار اجراهای موسیقی می تواند تا اندازه ای بعضی ذهنیت ها را با هنر موسیقی و تاثیرگذاری آن همراه كند و از این مسیر توسعه موسیقی پایدارتر خواهد بود. موسیقی های انقلابی و تاریخی نیز مخاطبان و علاقه مندانی دارد كه لازم است جشنواره به این حوزه نیز بپردازد. با این حال با توجه به فراگیری و تاثیرگذاری موسیقی امیدواریم این هنر به جایگاه مهم و واقعی خود در جامعه برسد که در این مسیر سند موسیقی كشور نیز می تواند نقش مؤثری ایفا كند.

فراهم کردن فضای مناسب و امن برای موسیقی

فرزاد طالبی سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در در این جلسه با بیان گزارشی از وضعیت موسیقی كشور گفت: در ماه های اخیر سعی شد كه فضای مناسب، امن و آرامی برای موسیقی فراهم شود و با تدوین آیین نامه ها، درخواست مجوزهای شعر و موسیقی با ضابطه و بر اساس آیین نامه و با نظر شوراها بررسی شود و از نگاه سلیقه ای ممانعت شود. در حالی كه فضای مجازی و تكنولوژی ها و شبكه های ماهواره ای امروزه در انتشار و پخش موسیقی نقش موثری دارند، صدا و سیما می تواند با پخش كلیپ های موسیقی با نظر استادان و هنرمندان شاخص موسیقی به جریان موسیقی كشور كمک كند.

سرپرست دفتر موسیقی در ادامه درباره جشنواره بین المللی موسیقی فجر گفت: بعد از سال ها برگزاری جشنواره بین المللی موسیقی فجر این رویداد به یک تعریف دوباره و تغییرات نیاز داشت و تصمیم بر این شد با ارزیابی تولیدات موسیقی در سال و جایزه تولیدات برگزیده تحولی در این جشنواره ایجاد شود و در بخش بین الملل نیز در سی و یكمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر ایران فرهنگی در نظر گرفته شده است.

جشنواره موسیقی فجر در سال های گذشته خروجی نداشت

حمیدرضا نوربخش مدیر سی و یكمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر نیز در این جلسه گفت: سال ها این دغدغه را داشتم كه جشنواره موسیقی فجر با همه ظرفیتی كه دارد چرا به جایگاه واقعی دست نیافته و و نتوانسته ویترین تمام عیار موسیقی ایران باشد. بنابراین با استفاده از تجربه دوره های گذشته و رویدادها و جشنواره های هنری دیگر تصمیم گرفته شد كه فعالیت های موسیقی سال رصد شود و جشنواره برآیند موسیقی سال باشد.

وی افزود: در حال حاضر فعالیت های موسیقی سال رصد نمی شود اما رصد و ارزیابی فعالیت ها، تولیدات و كنسرت های موسیقی سال در جشنواره موسیقی فجر موجب ارتقای فعالیت های موسیقی خواهد شد. چون اهالی و فعالان موسیقی به این نتیجه می رسند كه فعالیت ها رصد می شود و البته در این زمینه مشوق هایی هم برای كیفیت آثار وجود دارد.

مدیر سی و یكمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر گفت: امسال فقط تولیدات موسیقی از مهر سال ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۴ رصد و ارزیابی می شود اما از سال آینده هم تولیدات و هم كنسرت های موسیقی سال بررسی می شوند.

نوربخش ادامه داد: در بخش اجراهای جشنواره موسیقی فجر نیز تلاش شد تا كیفیت و نگاه حرفه ای لحاظ شود بنابراین بخش هایی از جشنواره كه با این نگاه تطابق نداشت حذف شد و گروههای موسیقی ایرانی، كلاسیك، نواحی، موسیقی بانوان و پاپ با نگاه كیفی انتخاب شدند ضمن اینکه موسیقی انقلاب نیز در جشنواره امسال حضور دارد. در بخش بین الملل نیز با نگاه ایران فرهنگی نوازندگان و هنرمندانی از كشورهای هند، پاكستان، آسیای میانه و هنرمندانی از اروپا كه موسیقی آنها ریشه شرقی دارد در جشنواره حضور دارند كه این هنرمندان خارجی یا برنده جایزه گرمی هستند یا كاندیدای این جایزه معتبر موسیقی بوده اند.

مدیر سی و یكمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر افزود: در دوره های قبلی جشنواره بخش رقابتی در جشنواره وجود داشت كه بیشتر جوانان شركت می كردند و با وجود اینكه در بین آنها گروههای بسیار مستعد و خوبی هم وجود داشتند اما مشخص نیست آن گروهها و جوانان الان كجا هستند و در واقع این بخش جشنواره خروجی نداشت. به هر حال ما نگاه حذفی نداریم و با توجه به اینكه در حال حاضر جشنواره موسیقی جوان با شورای سیاستگذاری و داوری جدی به جایگاه خوبی رسیده است، فرصت برای حضور و رقابت جوانان فراهم است و لازم است كه در ادامه مسیر پس از جشنواره نیز برای جوانان كار و برنامه ریزی شود.

نوربخش همچنین از حضور موثر حسن ریاحی در برنامه ریزی سی و یكمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر تشكر كرد.

در ادامه این جلسه نیز اعضای كمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نظرات و دیدگاههای خود را درباره حوزه موسیقی و جشنواره موسیقی فجر بیان كردند.