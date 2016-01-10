برگزاری آزمون رضایت برای زوجهای طرح همسان گزینی

به گزارش خبرنگار مهر، زهره حسینی در مراسم رونمایی از اجرای طرح ملی همسان‌گزینی در معاونت فرهنگی قوه‌قضائیه گفت: شیوه همکاری با قوه قضاییه در موضوع همسان گزینی ازدواج به این شکل است که بستر فراهم شده در تبیان در اختیار قوه قضاییه قرار می گیرد.

وی افزود: چند نفر از سوی قوه قضاییه به عنوان واسطه ازدواج کارکنان این نهاد به موسسه تبیان معرفی می شوند و پس از دریافت کد معرف، می توانند جوانان جویای همسر را به جلسه مشاوره و مصاحبه دعوت کنند.

مدیر پروژه همسان گزینی تبیان ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ معرف در موسسه تبیان وظیفه معرفی جوانان جویای همسر را برعهده دارند که معرفین قوه قضاییه نیز می توانند از سیستم مشترک تبیان برای معرفی افراد استفاده کنند.

مدیر پروژه همسان گزینی تبیان با بیان اینکه 190 مورد ازدواج از طریق سایت همسان گزینی ثبت شده است، گفت: هنوز زمان زیادی از ازدواج این افراد نگذشته است که بخواهیم به آمار طلاق آنها فکر کنیم. با این حال از این زوج ها هر شش ماه یکبار آزمون رضایت زناشویی گرفته می شود که اگر اختلالاتی در ازدواج داشته باشند مورد مشاوره قرار بگیرند تا به طلاق منجر نشود.