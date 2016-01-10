آل سعود رو به زوال است/ چرایی طرح ادعاهای دروغین علیه شیخ نمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، خطیب مسجد اموی دمشق اعلام کرد: سکوت بین المللی در قبال قضیه اعدام شیخ نمر النمر موضوع جدید و عجیبی نیست چرا که جامعه جهانی در قبال فاجعه منا که از سوی رژیم سعودی صورت گرفت و به قربانی شدن هزاران نفر از حجاج منجر شد نیز واکنشی نشان نداد. کسی نسبت به این کشتار واکنشی نشان نداد زیرا این اقدام کاملا تعمدی بود.

وی با بیان این مطلب افزود: توصیف شیخ نمر به عنوان تروریست، بدین معنی است که آل سعود می خواهد با طرح این ادعا به اهداف و منافع خود دست یابد، چنین ادعاهایی دروغ محض است و با هدف توجیه جنایات رژیم آل سعود در یمن و سرپوش گذاشتن بر ناکامی شان در سوریه ارائه می شود.

شیخ رحمه در ادامه گفت: سکوت کشورهای اروپایی مسئله تازه ای نیست چرا که غرب می خواهد کشورهای جهان عرب و اسلام به جان یکدیگر بیفتند و با دستان خود و بدون کمک غرب، تاریخ و تمدن خود را نابود کند. آنها می خواهند بدون اینکه قطره ای از خونشان ریخته شود و یک دلار هزینه کنند به اهداف خود در جهان عرب به ویژه در خاورمیانه دست یابند.

وی در رابطه با عواقب احتمالی که برای عربستان پیش خواهد آمد گفت: ظلم پایدار نخواهد بود و عربستان سعودی رو به زوال است، سعودی ها به دلیل سیاست های خود وارد باتلاقی شده اند که به بدترین شکل از آن خارج خواهند شد.