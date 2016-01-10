خدمات طراحی و مهندسی ۹ واحد پالایشگاهی صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عباس حسینی، معاون فناوری و روابط بین‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت دراین باره گفت: صدور دانش فنی و خدمات مهندسی از سوی پژوهشگاه صنعت نفت به دیگر کشورها برای بار اول است که رخ می‌دهد و بخش عمده‌ای از پالایشگاه جدیدی که احداث خواهد شد، با دانش ایرانی خواهد بود.

وی درباره پیشنهاد انتخاب پژوهشگاه نفت از سوی یک شرکت معتبر ایتالیایی در کشور ثالث، به عنوان مجری این طرح گفت: پژوهشگاه نفت بر اساس سوابق و تجارب گذشته و همچنین ارزیابی متقاضی به عنوان ارائه دهنده خدمات فناورانه طراحی این پالایشگاه و واحد‌های زیر مجموعه آن توسط کارفرما انتخاب شده است.

معاون فناوری پژوهشگاه صنعت نفت، در خصوص ارزش ریالی این قرارداد اظهار داشت: ارزش این قراردادها تاکنون حدود ۵ میلیون دلار برآورد شده که ۴ میلیون دلار آن ارزش مهندسی و ۱ میلیون دلار به دانش فنی طرح اختصاص دارد، اما فراتر از اهمیت ارزی و ریالی این قرارداد آنچه که حایز اهمیت است صدور خدمات مهندسی و دانش فنی ایران به دیگر کشورها است.

حسینی افزود: این قرارداد باعث گسترش فعالیت‌های دیگر شده و همچنین پژوهشگاه نفت مذاکرات خوبی با دیگر شرکای خود داشته و امیدواریم در این کشورها نیز خدمات مهندسی خوبی ارائه شود.

به گفته وی، کاهش ویسکوزیته، تصفیه هیدروژن گازوئیل، تصفیه هیدروژنی نفت،‌ واحد بنزین سازی ( نفتا ریفورمینگ)، آمین، تصفیه آب‌های ترش، بازیافت گاز مایع، واحد تولید قیر از ته‌مانده‌های نفتی و واحد بازیافت گوگرد (SRU ) برمبنای این قرارداد از سوی پژوهشگاه صنعت نفت انجام می شود.