روسيه و تلاش براي توسعه انرژي هسته اي

به گزارش خبرگزاري مهر ، خبرگزاري فرانسه در گزارشي اعلام كرد: روسيه كه در مركز تلاش ها براي حل و فصل بن بست ايجاد شده در زمينه برنامه هسته اي ايران قرار دارد، تلاش هاي خود در داخل و خارج از كشور را براي توسعه تاسيسات هسته اي متعارف جديد افزايش مي دهد.

ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه در ماه ژانويه اعلام كرد در سال 2030، 25 درصد از برق توليد شده در روسيه بايد از طريق انرژي هسته اي باشد و اين در حالي است كه امروزه 17 درصد برق روسيه از طريق انرژي هسته اي توليد مي گردد.

استانيسلاو آنتيپ اف (Stanislav Antipov) مدير كل شركت دولتي روزنرگو اتم ( Rosenergoatom) نيز در اين هفته اعلام كرد: اين بدان معناست كه ما بايد تا 55 واحد توليد نيروي 1000 مگاوات ايجاد نماييم.

هم اكنون در روسيه 10 ايستگاه توليد نيرو به طور فعال فعاليت مي كنند.

سرگئي كرينكو رئيس آژانس انرژي اتمي روسيه نيز اعلام كرد كه روسيه بايد 40 راكتور جديد در 15 سال آينده بسازد كه اين تعداد نياز به 60 ميليارد دلار سرمايه گذاري دارد.