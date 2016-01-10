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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۰۳

هفته نوزدهم سری آ؛

قهرمانی ناپولی در نیم فصل با پیروزی پرگل در خانه فروزینون

قهرمانی ناپولی در نیم فصل با پیروزی پرگل در خانه فروزینون

تیم فوتبال ناپولی در چارچوب هفته نوزدهم رقابتهای سری آ ایتالیا برابر فروزینون به بردی پرگل رسید و قهرمان دور رفت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا عصر امروز با برگزاری چند بازی همزمان ادامه یافت که طی آن در یکی از مهمترین بازی‌ها تیم ناپولی در زمین فروزینون به میدان رفت و برابر این تیم به برتری ۵ بر یک دست یافت.

در این دیدار رائول آلبیول (۲۰)، گونزالو ایگواین (۳۰- پنالتی و ۶۰)، مارک همسیک (۵۹) و مانولو گابیادینی (۷۱) زننده گل های تیم ناپولی بودند و در تیم فروزینون هم پائولو سامورکو (۸۱) گل زد. ناپولی با این برد جمع امتیازات خود را به عدد ۴۱ رساند تا با برگزاری همه دیدارهای خود در مرحله رفت قهرمان نیم فصل لقب گیرد. اینتر و فیورنتینا با ۳۹ و ۳۸ امتیاز در رده های بعدی ایستاده اند.

نتایج کامل دیدارهای برگزار شده از این قرار است:

* بلونیا صفر - کیه وو یک
* تورینو صفر - امپولی یک
* فروزینون یک - ناپولی ۵
* آتالانتا صفر - جنوا ۲
* هلاس ورونا صفر - پالرمو یک

کد مطلب 3021500

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