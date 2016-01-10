منطقه در بدترین وضعیت خود قرار دارد/ روابط خاص ایران و ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «دیدگاه های ایران و ترکیه در مورد تحولات منطقه ای» به اهتمام پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ترکیه(ORSAM) و انجمن علوم سیاسی ایران با حضور اساتید و کارشناسان ایرانی و اساتید و اعضای مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ترکیه در محل مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه وزارت خارجه برگزار شد.

در این نشست طرفهای ایرانی و ترک به تبیین دیدگاه های خود درباره تحولات منطقه از منظر کشورهای خود پرداختند.

دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشگاه مطالعات استراتژیک خاورمیانه که ریاست نشست را بر عهده داشت در ابتدای نشست توضیحی اجمالی درباره موضوعات مورد بحث داد.

وی تصریح کرد: در این نشست قرار است علاوه بر موضوع روابط دو جانبه ایران و ترکیه به بحث درباره اختلافات ترکیه و روسیه، قطع روابط ایران و عربستان، روابط منطقه ای کشورها و نفوذ قدرتهای فرامنطقه ای در منطقه و لزوم هوشیاری کشورهای منطقه پرداخته شود.

برزگر در ادامه اشاره ای به تاثیر سیاست های حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و سیاست های ایران بر مسائل منطقه پرداخت.

دکتر «شعبان کارداش» رئیس مرکز ORSAM در ادامه با تحلیل اوضاع منطقه گفت: در حال حاضر منطقه در بدترین وضعیت خود قرار دارد و حضور قدرت های فرا منطقه ای بر روابط ایران و ترکیه تاثیر بدی گذاشته است.

وی در ادامه کشورهای منطقه را فاقد مکانیسم های مشترک و مقبول حل اختلافات دانست و افزود: سیاست خارجی ایران و ترکیه باید پاسخگوی ناامنی های موجود در منطقه باشد.

کارداش حضور قدرت های فرا منطقه ای به ویژه آمریکا و غرب و روسیه را موجب افزایش احتمال درگیری ها در منطقه دانسته و حضور آنها را موجب پیچیده تر شدن اوضاع منطقه خواند.

وی از دیگر موضوعات تاثیرگذار در منطقه را توافق هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ (برجام) دانست و تصریح کرد: ترکیه از ابتدا به برجام خوش بین بود و آن را موجب افزایش همکاری های بین المللی می دانست ولی متاسفانه برجام به بی اعتمادی های منطقه ای افزود و موجب بن بست امنیتی بین ایران و برخی کشورهای منطقه شد.

کارداش همچنین تنش اخیر بین ایران و عربستان را موجب تشدید بی ثباتی ها در منطقه دانست و افزود: ترکیه در این مسئله کنار ایستاده است.

وی از چالش های پیش روی کشوهای منطقه از جمله ترکیه را تجزیه طلبی دانست.

دکتر قدیر نصری استاد دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه نیز در این نشست با اشاره به بحران موجود در سطح خاورمیانه علت آن را تضعیف دولت های منطقه از سوی غربی ها به طرق مختلف دانسته و گفت: بزرگترین برنده و منفعت برنده وضعیت موجود رژیم اسرائیل است.

وی همچنین خواستار طراحی نظم امنیتی جدید برای منطقه شد.

دکتر «امره ارشن» استاد دانشگاه مرمره استانبول در این نشست مهمترین موضوع سال ۲۰۱۵ را حضور مستقیم روسیه در سوریه دانست که با سرنگون کشدن جنگنده این کشور توسط ترکیه روابط دو کشور تخریب شد.

وی روابط سابق ترکیه و روسیه را راهبردی دانست که حضور روسیه در سوریه موجب تخریب آن شد.

ارشن علت حضور روسیه در سوریه را رقابت جهانی با آمریکا، نزدیک شدن ناتو به مرزهای روسیه، انحراف افکار عمومی جهانیان از اوکراین و کریمه، حمایت از بشار اسد متحد قدیمی، تسلط استراتژیک بر مدیترانه، انحراف افکار عمومی مردم روسیه از کاهش قیمت نفت و مشکلات داخلی ناششی از آن، مبارزه با تروریست ها و نگرانی از حضور تروریست ها در مرزهای روسیه دانست.

وی با اشاره به تیرگی روابط ترکیه و روسیه گفت: ایران می تواند میانجی خوبی برای ترمیم روابط آنکارا و مسکو باشد.

ارشن در عین حال خواستار مذاکره ایران و ترکیه و همکاری دو طرف برای حل بحران سوریه شد و نیز درباره مذاکره مستقیم روس ها با غرب درباره آینده بشار اسد و سوریه به ایران هشدار داد.

برزگر در انتها با اشاره به تمامی مشکلات و اختلافات بین ایران و ترکیه در منطقه تصریح کرد به رغم اختلافات موجود روابط ایران و ترکیه جایگاه خاص خود را دارد.