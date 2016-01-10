ارائه خدمات توانبخشی به ۱۷۰ هزار معلول مناطق روستایی و دورافتاده

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نحوی‌نژاد در حاشیه بازدید از مراکز بهزیستی استان البرز همچون مجتمع جامع کهریزک، مرکز نگهداری از معلولان مهر مادر، آفتاب و صبا، مرکز اعصاب و روان مهر هشتگرد و مرکز سالمندان آریا با اشاره به اینکه سال ۱۹۷۸ سازمان ملل کشورهای دنیا را به یک نوع تحول در رابطه با نظام سلامت دعوت کرد، گفت: بخشی از توصیه‌های سازمان ملل تحت عنوان بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰ در رابطه با توانبخشی افراد معلول بود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در این طرح پیشنهاد شد برای مناطق دور افتاده و روستایی از ظرفیت نهادهای محلی و آموزش خانواده بهره کافی را ببریم، افزود: سازمان بهزیستی کشور این طرح را برای نخستین‌بار در کشور در سال ۷۱ به صورت آزمایشی آغاز و تا سال ۷۶ در ۲۰ استان کشور اجرایی کرد.

وی با تاکید بر اینکه طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه به ندرت در سراسر کشور به مرحله اجرا در آمد، تصریح کرد: با توجه به اینکه اغلب مراکز توانبخشی در شهرهای بزرگ فعالیت می‌کنند توسعه این دسته از این مراکز در مناطق دور افتاده نیز در دستور کار قرار گرفت، به نحوی که برخی خدمات لازم توسط خانواده‌ها از طریق آگاهی‌های صورت گرفته انجام شود.

نحوی‌نژاد با اشاره به اینکه در این طرح از شبکه نظام خدمات بهداشتی اولیه استفاده شد، افزود: به ازای هر یکهزار و ۵۰۰ نفر یک خانه بهداشت وجود دارد از طرفی طرح توانبخشی نیز در این امر وارد شد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه شبکه بهداشتی علی‌رغم وجود ظرفیت‌های فراوان به صورت سیستماتیک و کشوری با بهزیستی کار نکرد، یادآور شد: از داوطلبان تحصیلکرده روستانشین تحت عنوان تسهیل‌گر برای اجرایی شدن طرح مذکور استفاده شد.

وی با بیان اینکه تا پایان سال ۹۳ حدود ۴۳۰ هزار معلول و ناتوان در مناطق روستایی و دور افتاده شناسایی شده است، افزود: تمامی معلولان در آن‌ واحد نیازمند خدمت نیستند، از طرفی توانستیم در سال جاری به ۱۷۰ هزار نفر از این افراد خدمات ارائه دهیم.

نحوی‌نژاد با تاکید بر اینکه طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه دارای چند جزء است، گفت: آموزش داخل خانواده یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اصلی این طرح محسوب می‌شود البته آموزش خارج از خانواده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا باید حرفه‌آموزی داخل محیط‌های روستایی به معلولان نیز آموزش داده شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه استفاده از فناوری بومی برای تولید وسایل کمک توانبخشی نیز از اهمیت بالایی در اجرایی شدن این طرح برخوردار است، گفت: مهر امسال موفق شدیم تمامی مناطق روستایی کشور را تحت پوشش این طرح قرار دهیم که موفقیت در این امر به دو امر ضروری به‌روز‌ نگه داشتن اطلاعات و تامین اعتبارات نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات مناسب مستلزم نظارت و بررسی‌های مستمر و دقیق است، تصریح کرد: نظام ارزشیابی فردی برای ورود به این بخش مورد توجه ویژه و خاصی قرار گرفته است.

نحوی نژاد در پایان هدف از بازدید مراکز توانبخشی استان البرز را ارزیابی روند اجرایی و ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی عنوان کرد و در پایان یادآور شد: در این بازدیدها تلاش می‌شود تا در توزیع منابع و اعتبارات دچار بی‌عدالتی نشویم.