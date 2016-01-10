مرحوم سید محمود موسوی تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه میراث فرهنگی، محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری امروز یکشنبه در مراسم تشییع پیکر سیدمحمود موسوی باستان‌شناس پیشکسوت که با حضور گسترده باستان شناسان، مرمت گران وسایر کارکنان و دوستداران میراث فرهنگی برگزار شد گفت: خدمات مرحوم موسوی و تلاش های خستگی ناپذیر او در طول سالهای پربار عمرش بر تمامی افرادی که در این جمع حاضر هستند پوشیده نیست .

بهشتی تصریح کرد:حقیقتا باید به جامعه باستان‌شناسی تسلیت گفت به دلیل اینکه دانشمندی را از دست داده است شخصیتی که به لحاظ علمی، اخلاقی، سلوک و از همه نظر عمر ارزنده‌ای را طی کرد.

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: همه روزی از این دنیا خواهیم رفت و هیچ یک ماندگار نیستیم ولی آنچه از خود به جا خواهیم گذاشت مهم است.

بهشتی با اشاره به نخستین باری که در یکی از سایت های باستان شناسی حضور یافته و یک گمانه لایه نگاری را ازنزدیک مشاهده کرده است، توضیحات باستان شناس را بسیار تکان دهنده توصیف کرد .

وی گفت: از آن جهت تکان دهنده که دیدم هر کسی در عمرش هر کاری انجام دهد بالاخره یک نشانه‌هایی از خودش در لایه‌ای که مربوط به او است باقی می گذارد و همه قاعدتا باید پاسخگوی همان لایه مربوط به خودمان باشیم .

او تصریح کرد: زمانی که به زندگی مرحوم موسوی نگاه می‌کنم می‌بینم لایه پرباری از خود به جای گذاشته است. به واقع مرحوم موسوی در عرصه کار علمی، زندگی شخصی و اخلاق که امروزه باید دوباره به جامعه باستان شناسی ایران بازگردد یادگارهای خوبی به جا گذاشته است .

وی فرزندان مرحوم موسوی را به راستی نمایندگان شایسته وی دانست و تلخی از دست دادن این گوهر گرانبها را به خانواده مرحوم موسوی تسلیت گفت .

موسوی باستان شناسی ادیب بود

حمیده چوبک رییس پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگرینیز سید محمود موسوی را مردی از نسل پاک دستان، باستان شناسی ادیب و شاعر خواند که هیچ گاه به معنای واقعی نخواهد مرد .

وی افزود:ما گمان می کنیم که می رویم و ردی از ما باقی نمی ماند ولی مطمئنا رد هر انسانی با منش، رفتار، اخلاق، شیوه زندگی و اندیشه او باقی می ماند.

چوبک مرحوم موسوی را یکی از بزرگان باستان شناسی ایران و میراث فرهنگ غنی کشور دانست که یادگارهایی زیادی از وی در کارهای علمی و پژوهشی حوزه میراث فرهنگی به یادگار مانده است .

وی درادامه از پسران و همسر موسوی به عنوان مهمترین یادگار های او یاد کرد و گفت :جامعه باستان شناسی کشور امسال با از دست دادن مرحوم عدل و موسوی سال سختی را پشت سر گذاشت .

رییس پژوهشکده باستان شناسی اظهار امیدواری کرد نسل باستان شناسانی تا این اندازه اخلاقی، متعهد، ادیب و سرنوشت ساز در کشور باقی بماند.

هر سنگری در حوزه باستان شناسی با حضور موسوی قابل فتح بود

مهدی حجت معاون و قائم مقام پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با اشاره به مشکلات حوزه میراث فرهنگی در دهه های نخستین انقلاب اسلامی و زمان جنگ گفت :گواهی می دهم در طول چند دهه آشنایی با مرحوم موسوی با وجود مشکلات زیاد هیچ گاه لبخند از صورت او پاک نشد و این ویژگی ای بود که علاوه بر دانش و فضیلت اش راه های سخت را آسان می کرد .

او با بیان اینکه همه رفتنی اند و آنچه باقی می ماند تأثیری است که افراد در دنیا می گذارند تصریح کرد : مرحوم موسوی تنها یک متخصص باستان شناسی نبود و تسلطی که به فرهنگ ایرانی در مواجهه با موارد مختلف داشت او را به مرد فرهنگ تبدیل کرده بود.

حجت با اشاره به مشکلات مالی میراث فرهنگی، درک ضعیف مسئولین نسبت به موضوع و حفاری های غیر مجاز در دهه شصت تصریح کرد :من به دلیل سن کم در هنگام ریاست سازمان بسیار از مواجه با مسائل در ترس بودم اما به پشتوانه حضور مرحوم موسوی و شیرازی پشتوانه پیدا می کردم . با توجه به سلوک، منش، منطق و مهربانی که از مرحوم موسوی سراغ داشتم مطمئن بودم که از هیچ مأموریتی دست خالی باز نمی گردد

وی با بیان اینکه هر سنگری را با حضور موسوی می شد در حوزه باستان شناس فتح کرد اظهار داشت :او با اینکه با هیأت های خارجی کار می کرد و دانش وسیعی در این زمینه داشت هیچ گاه مرعوب نظر آنها نبود.

حجت مرحوم موسوی را فردی همیشه حاضر دانست و گفت : او با اینکه تمام زندگی اش را صرف باستان شناسی کرده بود در تربیت فرزندان شایسته و اداره خانواده بسیار موفق بود.

وی افزود:اگر مرحوم نگهبان رفت امثال موسوی را از خود به جای گذاشت ما نیز باید مراقب این باشیم که وقفه ای در این تسلسل پیش نیاید زیرا که امثال موسوی می روند اما آنچه باقی می گذارند راهی است که آنها طی کرده اند و سرمشقی است که ما می توانیم از آنها بگیریم .

باستان شناسی یاور حفاظت گران

محمد حسن محب علی معاون سابق حوزه حفظ واحیای سازمان میراث فرهنگی دیگر سخنران این مراسم گفت : مرحوم موسوی یکی از باستان شناسانی بود که در طول سالهای فعالیت ام در حوزه حفاظت به من بسیار کمک می کرد و هر زمان که به همفکری نیاز داشتم حاضر بود .

او با بیان اینکه یاران یکی یکی از میان ما می روند و سازمان را تنها می گذارند مرحوم موسوی را یکی از باستان شناسان همکار با مرمت گران و حفاظتگران خواند که خاطرات زیادی از وی به یادگار مانده است

محب علی گفت :دلم می سوزد که یک همچین آدم هایی که در مورد میراث فرهنگی و حفاظت دغدغه دارند از میان ما می روند .

مرحوم موسوی معلم اخلاق بود

محمد حسن طالبیان معاونت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با قرائت این بیت؛ سعدیا مردم نکونام نمیرد هرگز...، نیک نامی مرحوم موسوی را ماندگار دانست و گفت:او هیچ گاه از میان ما نرفته است .افتخار داشتم در خوزستان، شیراز و اردبیل از دانش مرحوم بهره بگیرم .

طالبیان مرحوم موسوی را بخشنده در علم، معلم اخلاق و فردی دانست که به اخلاق میراث فرهنگی زیبنده بود .برکت وجود مرحوم موسوی در میراث فرهنگی و خانواده اش پایدار بماند .

باستان شناس و محققی فرهنگی

سید منصور نوروز زاده چگینی مدیرسابق پژوهش های باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز مرحوم موسوی را فردی سلیم النفس، راضی، تسلیم، دانا و مهربان نسبت به حوزه تاریخ، چه آنچه که در دل زمین از گذشته مانده و چه آنچه در زندگی جاری در دسترس ما است دانست .

وی مرحوم موسوی را بی اغراق یکی از چهره هایی خواند که نگاه باستان‌شناسی را به یک محقق فرهنگی تبدیل کرده است زیرا که باستان شناسی برای او راه دستیابی به فرهنگی بود که از گذشته طولانی دست به دست در دل ساکنان این سرزمین به ما رسیده است.

چگینی گفت: موسوی مطمئنا امروز راضی و آزاد مانند آهویی به دوراز تقیدات زندگی است که دشت پهناور حقیقت در مقابل چشمانش قرار دارد .

۴۹سال با عشق در کنار مرحوم موسوی زندگی کردم

همسر مرحوم موسوی در این مراسم با قدردانی از حضور گسترده مسوولان، باستان شناسان و حضار گفت :۴۹سال در کنار او آموختم و تمامی لحاظ زندگی ام را با عشق سپری کردم خدار ا شکر می کنم که در طول این سالها به او خدمت کرده ام و با بزرگ کردن فرزندانش توانسته ام به فرهنگ کشور خدمت کنم .

زنده یاد موسوی درسال ۱۳۶۶مدیریت پژوهش های باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی را برعهده داشتوی در سال۱۳۷۳به عنوان دبیراجرایی نخستین گردهمایی باستان شناسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شوش رابرگزار کرد این باستان شناس پیشکسوت در کاوش های میدانی باستان شناسی فراوانی مشارکت داشته و یا سرپرستی آنها را برعهده داشته است.