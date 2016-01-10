دشمن به دنبال تبدیل رقابت انتخاباتی به تهدید است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان صبح یکشنبه در گردهمایی اعضای هیئت های بازرسی انتخابات استان و شهرستان های خراسان رضوی بیان کرد: فرصت رقابت سیاسی و اجتماعی در زمان انتخابات نباید به حربه دشمن برای ایجاد درگیری داخلی و از بین بردن انسجام و آرامش تبدیل شود.

وی راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری را فرصت مغتنمی برای نمایش استقلال، آزادی و قدرت نمایی نظام در سطح بین الملل دانست و گفت: این دور از رقابت های سیاسی به دلیل نخستین دوره انتخاباتی که در دلت تدبیر و امید برگزار می شود از اهمیت بالایی برخوردار است.

عربستان به دنبال غوغا سالاری است

استاندار خراسان رضوی همچنین از حمله به کنسولگری عربستان به عنوان بهانه ای برای ایجاد غوغا سالاری و برافروختن آتش کینه توسط آل سعود یاد کرد و افزود: دولت عربستان با کینه توزی و شعله ور کردن آتش اختلاف در منطقه دشمنی خود را با جمهوری اسلامی به عنوان تنها نظام مردم سالارانه مبتنی بر انتخابات و رای مردم آشکار کرده است.

وی ضمن تقبیح حمله به کنسولگری عربستان در مشهد، گفت: این اقدام توسط نیروهای انتظامی به موقع مهار شد اما عربستان از آن به عنوان حربه ای برای ایجاد غوغاسالاری و دشمنی با حکومت بهره برد.

وی با اشاره به نقش منفی دولت آل سعود در منطقه اشاره و تصریح کرد: سرکوب خواسته های قانونی مردم بحرین، مداخله در امور داخلی یمن، سرکوب حرکت های آزادی خواهانه و حمایت از داعش با هدف شعله ور کردن جنگ بین شیعه و سنی سبب ساز جنایات بی شماری شده است.

حضور تمام سلایق سیاسی در انتخابات فرصت است

رشیدیان با بیان اینکه ثبت نام و حضور تمامی سلایق سیاسی فرصتی مغتنم است ادامه داد: در همین راستا رییس جمهور و وزیر کشور بر فراهم کردن شرایط لازم برای مشارکت حداکثری، رقایت اخلاقی شفاف و قانونمند تاکید کرده و تمام امکانات برای این مهم بسیج شده است.

وی بر لزوم حفظ تعامل بین هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات، تداوم روحیه تفاهم و همکاری بین آنها در تمام ۲۶ گام انتخابات از شروع تا پایان تاکید کرد.

وی نقش هیئت های بازرسی در نظارت بر تبلیغات کاندیداها مبتنی بر قانون و ارائه گزارشات دقیق در مورد تخلفات احتمالی عوامل اجرایی را مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: با فعالیت مستمر این هیئت ها، ارزیابی دقیقی از توانمندی ها شناسایی نقاط ضعف ارزیابی دقیقی از شرایط صورت خواهد گرفت.

استاندار خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد: با فراهم کردن شرایط حضور قانونمند تمامی افراد و گروه ها، منویات مقام معظم رهبری در مشارکت حداکثری، قانونمند، شفاف و آزادانه در انتخابات محقق خواهد شد و اشخاصی توانمند و با تدبیر راهی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری می شوند.