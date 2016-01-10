به گزارش خبرنگار مهر، به همت مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا و همکاری پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه و خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی مجموعه مقالات دومین همایش الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت دوشنبه ۲۱ دی ماه، ساعت ۱۰ صبح، در خبرگزاری مهر برگزار میشود.
عطاءالله رفیعی آتانی، دبیر علمی دومین همایش ملي الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، درباره رونمایی مجموعه مقالات این همایش، گفت: مجموعه مقالات دومین همایش ملي الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، که در چهار جلد تهیه و تنظیم شده است، در خبرگزاری مهر معرفی و رونمایی می شود.
به گفته وی، موضوع و محوریت، مجموعه مقالات دومین همایش ملي الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در خصوص، جایگاه عدالت در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت است. این همایش مدتی پیش در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.
اين رونمايي با سخنرانی دكتر مسعود درخشان، اقتصاددان و محقق برتر در حوزه اقتصاد اسلامي و برنده جايزه جهاني علوم انساني، روز ۲۱ دی ماه، ساعت ۱۰ صبح در خبرگزاری مهر، واقع در خیابان نجات اللهی، بالاتر از سمیه، طبقه اول (سالن اجتماعات) برگزار می شود.
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