به گزارش خبرنگار مهر، به همت مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا و همکاری پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه و خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی مجموعه مقالات دومین همایش الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت دوشنبه ۲۱ دی ماه، ساعت ۱۰ صبح، در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

عطاءالله رفیعی آتانی، دبیر علمی دومین همایش ملي الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، درباره رونمایی مجموعه مقالات این همایش، گفت: مجموعه مقالات دومین همایش ملي الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، که در چهار جلد تهیه و تنظیم شده است، در خبرگزاری مهر معرفی و رونمایی می شود.

به گفته وی، موضوع و محوریت، مجموعه مقالات دومین همایش ملي الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در خصوص، جایگاه عدالت در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت است. این همایش مدتی پیش در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.

اين رونمايي با سخنرانی دكتر مسعود درخشان، اقتصاددان و محقق برتر در حوزه اقتصاد اسلامي و برنده جايزه جهاني علوم انساني، روز ۲۱ دی ماه، ساعت ۱۰ صبح در خبرگزاری مهر، واقع در خیابان نجات اللهی، بالاتر از سمیه، طبقه اول (سالن اجتماعات) برگزار می شود.