سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی دکتر ضیایی رئیس جمعیت هلال احمر؛ سعید کنعانی بعنوان سرپرست جمعیت هلال احمراستان آذربایجانشرقی منصوب و از زحمات عزیز نوری مدیرعامل سابق جمعیت هلال احمر استان تقدیر بعمل آمد.

رئیس جمعیت هلال احمر با ارسال لوح سپاس از زحمات عزیز نوری مدیر عامل سابق جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی در طول خدمت درهلال احمر تجلیل کرد.

گفتنی است سعید کنعانی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد پیراپزشکی و از مدیران باسابقه هلال احمر استان با سوابقی چون معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی، مدیر کلینیک فجر و نیز مدیریت یکی از کلینیک های جمعیت هلال احمر در خارج ازکشور است.