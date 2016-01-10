به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در اجلاس سراسری دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی با اشاره به انتخابات آینده اظهار داشت: در موضوع انتخابات برای ساماندهی رای سه محور بسیار مهم است. اولین محور روحیه است و ۵۰ درصد از هر کاری که میخواهیم بکنیم این است که با چه روحیه ای وارد آن کار شویم.

وی افزود: روحیه نقش بسیار مهمی در عملکرد و معرفی دارد و باید با شناخت و ارزیابی موقعیت های مختلف سطح روحیه را بالا برد. خوشبختانه پس از تشکیل شورای ائتلاف اصولگرایان باعث شد روحیه اصولگرایی در سطح کشور بالا رود.

آل اسحاق تصریح کرد: موتلفه اسلامی نقشی ویژه در تشکیل شورای ائتلاف اصولگرایان داشته است. استانها هر کدام باید به صورت مصداقی در زمینه بالا بردن روحیه عمومی برای سازماندهی رای اقدام کنند.

وی دومین عامل موثر در انتخابات را فضا شناسی دانست و بیان داشت: باید فضای انتخابات و فضای کشور را شناسایی کرد و بدانیم چه کسانی حضور پیدا کرده و چه کسانی بازیگران عرصه سیاست هستند. این فضا شناسی هم باید در سطح کلان و هم در سطح بخش های جزئی مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: صحنه انتخابات دارای دو عرصه بازیگران داخلی و خارجی است که باید حوزه آنها و مواضع و عملکردشان را شناخت تا بتوان تصمیمات درست گرفت.

این کارشناس مسائل استراتژیک با اشاره به موضوع اتفاقات اخیر شهادت شیخ نمر توسط عربستان و آتش زدن سفارت انها تاکید کرد: این نقشه عربستان بود تا با اینکار فضای وحدت آفرین ایران را خراب کند و باید فضای چنین اقداماتی را دانست تا بر اساس آن تصمیم گیری و سیاست گذاری کنیم.

آل اسحاق گفت: فرق ما با دیگران این است که ما آرمان و اعتقادات و اهدافی داریم که ارزشی است.

وزیر اسبق بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمینه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اظهار داشت: متاسفانه کشور دارای مشکلات عدیده اقتصادی است اما راه حل و نسخه آن آماده است و مقام معظم رهبری نیز ابلاغ فرموده اند. اجرای اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از مشکلات کشور است.

وی افزود: چگونگی اجرای اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است و مجلس آینده باید از افرادی تشکیل شود که زمینه های اجرای اقتصاد مقاومتی را به بهترین شکل فراهم کنند.

آل اسحاق تصریح کرد: در انتخابات کسانی باید رای اورند که مانع اجرای اقتصاد مقاومتی نباشند.

وی با اشاره به چالش های اقتصادی کشور گفت: اشتغال و بیکاری بزرگترین چالش در کشور است. متاسفانه نزدیک به ۸ میلیون بیکار متقاضی کار در یک سال آتی وجود دارد و این در حالی است که کسانی که هفته ای تنها دو ساعت کار می کنند را شاغل محسوب میکنیم.

آل اسحاق بیان داشت: عمده بیکاران در کشور قشر تحصیل کرده هستند. مجلس آینده باید برای موضوع اشتغال فکری اساسی کند.

وی دومین مشکل را معیشت مردم عنوان کرد و گفت: متاسفانه قدرت خرید مردم پائین آمده و طبقات متوسط به پائین جامعه قدرت خریدشان با توجه به تورم و تامین کالای مورد نیاز معیشت قابل تطبیق نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه برخی مسئولان نمی خواهند هزینه برخی کارها برای بهتر شدن اقتصاد و معیشت را قبول کنند.

وی افزود: مشکلات اقتصادی کوتاه مدت حل نمی شود بلکه نتیجه برنامه ریزی اقتصادی بر خلاف سیاست که کوتاه مدت است اما برنامه ریزی اقتصادی بلند مدت است تا زمانی که سیاسیون اهمیت و جایگاه اقتصاد را به خوبی درک و اعمال نمی کنند این مشکلات وجود دارد.

آل اسحاق در پایان با تاکید بر وحدت و همگرایی اصولگرایان اظهار داشت: انتخابات آینده مدعیان فراوانی دارد و اصولگرایان باید مراقب باشند که به ائتلاف اصولگرایان ضربه وارد نشود.

وی با اشاره به موضوع اقتصاد گفت: نه تنها اصولگرایان باید منسجم عمل کنند بلکه همه دلسوزان کشور و همه نهادها اعم از دولت و مجلس و بخش خصوصی با اولویت قرار دادن بخش مسائل اقتصادی و وحدت نظر و عمل می بایست در برابر تهدیدهای مستمر خارجی و همچنین حل مشکلات روز داخلی و رسیدن به اهداف رشد توسعه اقتصادی باید به صورت همدل و هماهنگ و هم جهت کار کنند تا انشاءالله با توجه به تمام پتانسیل ها و ظرفیت ها به اهداف نظام نایل شویم.

آل اسحاق تاکید کرد: در عمل چهره و خط مشی مجلس آتی می بایست در فضای اقتصادی سامان بگیرد. با توجه به اقتضائات موجود و شرایط داخلی و خارجی مجلس آتی باید به گونه ای سامان بگیرد که چهره مجلس و خط و مشی و برنامه های آن اولویت اقتصادی باشند.