به گزارش خبرگزاری مهر، علی فردوسی شاعر، حامد زمانی آهنگساز و خواننده و امیر جمال فرد تنظیم کننده این اثر موسیقایی هستند.

این ترانه با مضمون شهدای هنرمند است که علاوه بر ریتم حماسی، کار بر فضای حسی متمرکز است و در ماکت کار نیز نام شهید مرتضی آوینی به عنوان یکی از نامداران شهدای هنرمند آورده شده است.

کنگره سراسری «۲ هزار شهید هنرمند» در ۵ رشته هنری سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی و شعر و ادبیات اواخر دی‌ماه سال‌جاری توسط سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج هنرمندان با مشارکت و تعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حوزه هنری، خانه هنرمندان ایران، مرکز بسیج سازمان صدا و سیما و بنیاد فرهنگی روایت به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می‌شود.