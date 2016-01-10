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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۱

همزمان با کنگره ملی «۲ هزار شهید هنرمند»

ترانه «خاک هنرخیز» با صدای حامد زمانی رونمایی می‌شود

ترانه «خاک هنرخیز» با صدای حامد زمانی رونمایی می‌شود

همزمان با برگزاری کنگره ملی «۲ هزار شهید هنرمند» ترانه «خاک هنرخیز» ویژه شهدای هنرمند با صدای حامد زمانی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فردوسی شاعر، حامد زمانی آهنگساز و خواننده و امیر جمال فرد تنظیم کننده این اثر موسیقایی هستند.

این ترانه با مضمون شهدای هنرمند است که علاوه بر ریتم حماسی، کار بر فضای حسی متمرکز است و در ماکت کار نیز نام شهید مرتضی آوینی به عنوان یکی از نامداران شهدای هنرمند آورده شده است.

کنگره سراسری «۲ هزار شهید هنرمند» در ۵ رشته هنری سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی و شعر و ادبیات اواخر دی‌ماه سال‌جاری توسط سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج هنرمندان با مشارکت و تعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حوزه هنری، خانه هنرمندان ایران، مرکز بسیج سازمان صدا و سیما و بنیاد فرهنگی روایت به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 3021542
علیرضا سعیدی

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