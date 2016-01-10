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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۳

«لاک قرمز» به مرحله صداگذاری رسید/ آماده برای رونمایی در جشنواره

«لاک قرمز» به مرحله صداگذاری رسید/ آماده برای رونمایی در جشنواره

صداگذاری فیلم سینمایی «لاک قرمز» به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی توسط محمود موسوی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «لاک قرمز» نخستین تجربه سینمایی سیدجمال سیدحاتمی توسط محمود موسوی به مرحله صداگذاری رسید و با پایان مراحل فنی، آماده نمایش در بخش نگاه نو سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر شده است.

این فیلم سینمایی فضایی اجتماعی و خانوادگی دارد و در لوکیشن های مختلف در نقاط مختلف تهران مانند منطقه ظفر، كلانتري ١٤٤ تهرانپارس و بيمارستان شهيد لواساني منطقه سرخه حصار فیلمبرداری شده است و بازیگرانی چون پانته‌آ پناهی‌ها، پردیس احمدیه، مسعود کرامتی، بهنام تشکر و رسول نقوی در این فیلم سینمایی بازی کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: دخترک تازه به انگشتانش لاک زده بود که روزگار صورتش را نقاشی کرد.

از عوامل این کار می توان به تهیه كننده: كامران مجیدی، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سكوت، نویسندگان: امیر عبدی و علیرضا طالب زاده، مدیر پروژه: علی سرآهنگ، مجری طرح: حسین فرضی زاد، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: مرتضی پورحیدری، صدابردار: مجید هاشمی پور، تدوین: حمید نجفی راد، دستیار اول كارگردان و برنامه ریز: علی جودی، دستیار تهیه: احسان وحید، دستیار دوم كارگردان: ماكان رضائی پور، دستیار سوم كارگردان: صادق سرآهنگ، منشی صحنه: مریم طریقی نژاد، تداركات: جعفر اسدی، حمیده مقدسی، عكاس: علی حمیدنژاد، دستیار فیلمبردار: امیر پرچمی و مشاور رسانه ای و مدیر روابط عمومی: میثم محمدی اشاره کرد.

کد مطلب 3021545

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