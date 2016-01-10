«لاک قرمز» به مرحله صداگذاری رسید/ آماده برای رونمایی در جشنواره

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «لاک قرمز» نخستین تجربه سینمایی سیدجمال سیدحاتمی توسط محمود موسوی به مرحله صداگذاری رسید و با پایان مراحل فنی، آماده نمایش در بخش نگاه نو سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر شده است.

این فیلم سینمایی فضایی اجتماعی و خانوادگی دارد و در لوکیشن های مختلف در نقاط مختلف تهران مانند منطقه ظفر، كلانتري ١٤٤ تهرانپارس و بيمارستان شهيد لواساني منطقه سرخه حصار فیلمبرداری شده است و بازیگرانی چون پانته‌آ پناهی‌ها، پردیس احمدیه، مسعود کرامتی، بهنام تشکر و رسول نقوی در این فیلم سینمایی بازی کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: دخترک تازه به انگشتانش لاک زده بود که روزگار صورتش را نقاشی کرد.

از عوامل این کار می توان به تهیه كننده: كامران مجیدی، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سكوت، نویسندگان: امیر عبدی و علیرضا طالب زاده، مدیر پروژه: علی سرآهنگ، مجری طرح: حسین فرضی زاد، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: مرتضی پورحیدری، صدابردار: مجید هاشمی پور، تدوین: حمید نجفی راد، دستیار اول كارگردان و برنامه ریز: علی جودی، دستیار تهیه: احسان وحید، دستیار دوم كارگردان: ماكان رضائی پور، دستیار سوم كارگردان: صادق سرآهنگ، منشی صحنه: مریم طریقی نژاد، تداركات: جعفر اسدی، حمیده مقدسی، عكاس: علی حمیدنژاد، دستیار فیلمبردار: امیر پرچمی و مشاور رسانه ای و مدیر روابط عمومی: میثم محمدی اشاره کرد.