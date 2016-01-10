وظیفه ناظران انتخابات پرونده سازی نیست/آرای مردم امانت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن صادقی در همایش آموزشی و توجیهی هیئت های بازرسی انتخابات استان بازرسی دقیق بدون هر گونه جانبداری در کنار عوامل اجرایی و ارائه گزارش تخلفات سریع، دقیق و به موقع را از وظایف هیئت های بازرسی بر شمر د.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: بر همین اساس تمامی افرادی که در اجرا، مراقبت، شمارش و جمع بندی آرا و اعلام نتایج دخیل هستند باید در حفظ آرا مردم نهایت دقت را در دستور کار قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه اندک تخلفی در این حوزه خیانت به امانت است ادامه داد: تمامی بازرسان باید نسبت به مفاد قانون خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی اشراف کافی و لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد بازرسان انتخابات شناسایی، اصلاح و پیشگیری است نه پرونده سازی ادامه داد: باید ضمن مراقبت از اجرای قانون اشکالات و نواقص کار در محل بدون دخالت مستقیم از طریق اعلام و تذکر به نمایندگان فرمانداری برطرف شود.



صادقی با اشاره به رعایت بی طرفی بازرسان ادامه داد: مراقبت و تحت نظر گرفتن فضای انتخاباتی در محیط شعب و رعایت سلامت انتخابات و جلوگیری از بروز تخلفات از دیگر وظایف بازرسان است.

صادقی با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات در بحث تبلیغات انتخاباتی است یادآور شد: در این راستا نظارت بر این تبلیغات و تخلفات آنها از جمله تبلیغات پیش از موعد و نیز شیوه ها و تکنیک های تبیلیغی و انطباق آن با قانون از جمله وظایفی بازرسان است.

وی با اشاره به اینکه امسال برای نخستین بار دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با هم برگزار می شود ادامه داد: در این راستا، دولت مهمترین وظیفه خود را فراهم کردن حضور همه سلایق و گرایش ها برای خلق مجدد یک حماسه سیاسی می داند.

۸۵۴ نفر در خراسان رضوی نامزد شدند

رییس ستاد انتخابات خراسان رضوی بیان کرد: در خراسان رضوی ۸۵۴ نفر برای رقابت برسر ۱۸ کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که فقط حدود ۳، ۵ درصد آنان در هیات های اجرایی تائید نشدند.

وی افزود: این در حالی است که در انتخابات دور نهم مجلس در استان۳۷۷ نفر ثبت نام کردند و از این تعداد۹۰ نفر در هیئت های اجرایی رد صلاحیت شدند.

وی با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی رد صلاحیت شدگان در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نسبت به دور قبل افزود: تعداد کل دواطلبان هم در این دوره رشد ۱۱۰ درصد داشت که دربرگیرنده همه گرایش های سیاسی از جریان های فعال درون نظام در استان است.

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار خراسان رضوی افزود: در این میان در انتخاب معتمدان هیئت های اجرایی شاهد ایجاد تعادل و توازن در ترکیب و خوشنامی افراد هستیم که به دور از هرگونه فشار و توصیه بر اساس استعلام های چهارگانه پرونده های ۸۵۴ داوطلب را بررسی کردند.

وی با بیان اینکه خروجی این عملکرد تایید ۹۶.۶ درصدی داوطلبان بود که کارنامه بزرگی در رویکرد دولت برای افزایش سرمایه اجتماعی است و رضایتمندی قابل توجهی در این گام از انتخابات در عرصه فعالیت های سیاسی گرایش های مختلف ایجاد شد.

