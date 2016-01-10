به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آقاحسنی ظهر یکشنبه در همایش پایش و ارزیابی اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت که با حضور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سالن همایش مرکز بهداشت قم برگزار شد، با اشاره به انجام برنامه‌های آموزشی، افزود: برای اجرای بهتر طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت برنامه آموزشی از اسفندماه سال ۹۳ در آموزشگاه بهورزی آغاز شد و مربیان از آموزش‌های لازم بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به آموزش نیروی انسانی در حوزه بهداشت، افزود: تاکنون ۱۳ دوره آموزشی مراقبین سلامت و سه دوره آموزش بهورزان برگزار شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد:‌ قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت ۱۸ مرکز بهداشت در قم فعال بود که هر مرکز به طور متوسط به ۸۰ هزار نفر خدمات لازم ارائه می‌کرد اما اکنون ۱۳۸ پایگاه بهداشت در قم دایر است.

وی با اشاره به فعالیت ۴۱ مدیر مرکز بهداشت در این استان، افزود:‌ ۶۰۳ نیروی انسانی برای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت بکار گرفته شده‌اند.

آقاحسنی بیان کرد: ۳۹ فضای فیزیکی در تملک مرکز بهداشت است و ۹۹ فضا نیز استیجاری است که امیدواریم با کمک دولت بتوانیم این ساختمان‌های استیجاری را خریداری کنیم.

وی با بیان اینکه اجرای یک ساله طرح در مجموع ۷۴ میلیارد تومان هزینه داشته است، افزود: در اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت ۲ میلیارد تومان هزینه سرشماری، چهار میلیارد تومان هزینه برون سپاری، ۱۰ میلیارد تومان هزینه تجهیز پایگاه‌ها و آزمایشگاه، ۱۵ میلیارد تومان هزینه قرارداد با مراکز و بخش خصوصی، ۲۷ میلیارد تومان هزینه ایجاد پایگاه‌های جدید و غیره شده است.