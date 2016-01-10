همدوره جهان پهلوان تختی در نوشهر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم سیروس زند آسا از پیشکسوتان کشتی ایران بامداد یکشنبه به دلیل کهولت سن و بیماری دار فانی را وداع کرد و آیین تشییع این پیشکسوت کشتی از ساعت ۱۵ روز یکشنبه با حضور علاقه‌مندان با ورزش در نوشهر شروع شد.

مرحوم زند آسا صاحب‌عنوان مختلف شامل چندین دوره قهرمانی در سالهای دهه ۲۰ و ۳۰ بوده و مربی کاظم تک‌تاز از پیشکسوتان مطرح و رئیس اسبق هیئت کشتی نوشهر بوده است.

علی شادمان فرماندار نوشهر نیز با صدور پیامی، درگذشت مرحوم پهلوان سیروس زند آسا را به جامعه ورزش استان و کشور تسلیت گفت.

پیکر مرحوم زند آسا پس از تشییع از مقابل بیمارستان نوشهر در بهشت رضای این شهر آرام می‌گیرد.