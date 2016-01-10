  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۸

همدوره جهان پهلوان تختی در نوشهر تشییع شد

همدوره جهان پهلوان تختی در نوشهر تشییع شد

نوشهر - آیین تشیع پیکر پیشکسوت کشتی ایران و هم‌دوره مرحوم جهان‌پهلوان تختی در نوشهر شروع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم سیروس زند آسا از پیشکسوتان کشتی ایران بامداد یکشنبه به دلیل کهولت سن و بیماری دار فانی را وداع کرد و آیین تشییع این پیشکسوت کشتی از ساعت ۱۵ روز یکشنبه با حضور علاقه‌مندان با ورزش در نوشهر شروع شد.

مرحوم زند آسا صاحب‌عنوان مختلف شامل چندین دوره قهرمانی در سالهای دهه ۲۰ و ۳۰ بوده و مربی کاظم تک‌تاز از پیشکسوتان مطرح و رئیس اسبق هیئت کشتی نوشهر بوده است.

علی شادمان فرماندار نوشهر نیز با صدور پیامی، درگذشت مرحوم پهلوان سیروس زند آسا را به جامعه ورزش استان و کشور تسلیت گفت.

پیکر مرحوم زند آسا پس از تشییع از مقابل بیمارستان نوشهر در بهشت رضای این شهر آرام می‌گیرد.

کد مطلب 3021557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها