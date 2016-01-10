برانکو دستیار جدیدی به کادر فنی پرسپولیس اضافه نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از جدایی پانادیچ از کادر فنی پرسپولیس شایعات زیادی مطرح شد که یک مربی دیگر به جمع کادر فنی سرخپوشان پایتخت اضافه خواهد شد و در این بین حتی نام هومن افاضلی هم بعنوان مربی تیم پرسپولیس مطرح شد که برانکو این موضوع را تکذیب کرد.

وی در این باره توضیح داد: پانادیچ مجبور شد به خاطر اینکه پدر او تحت عمل جراحی قرار گرفته بود از جمع ما جدا شود. از طرفی چون آزاد شده بود یک پیشنهاد دریافت کرد و از من پرسید چه کار کنم که من هم به او گفتم مهم است در کرواسی کار کنی و برای همین پیشنهاد تیم ایسترا را پذیرفت.

برانکو تاکید کرد: هنوز به گرفتن کمک مربی جدید فکر نکرده ام و نخواستم هر کسی که از راه رسید را بیاورم. برای همین تصمیم گرفتم تا آخر فصل بدون جانشین پانادیچ کار کنم. نه کمک مربی کروات و نه کمک ایرانی نمی خواهم.