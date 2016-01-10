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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۹

طی ۸ ماهه سال جاری انجام شد؛

حمل ۱۷۴ هزار تن بار توسط خطوط ریلی از مبدأ راه آهن شمال شرق

حمل ۱۷۴ هزار تن بار توسط خطوط ریلی از مبدأ راه آهن شمال شرق

دامغان - مدیرکل راه آهن شمال شرق (۱) از بارگیری ۱۷۴ هزار و ۱۳۶ تن بار در هشت ماهه نخست سال جاری توسط سه هزار و ۱۵۲ رام قطار باری از مبدأ این اداره کل خبر داد.

حمیدرضا درباغ عنبران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به حمل ۱۷۴ هزار تن بار توسط خطوط ریلی از مبدأ راه‌آهن شمال شرق (۱) اظهار داشت: در هشت‌ماهه نخست سال جاری ۲۲۹ هزار و ۷۴ تن بار در این اداره کل تخلیه‌شده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا ایان آذرماه امسال ۱۸ هزار و ۸۵۳ رام قطار مسافربری در حوزه استحفاظی این اداره کل تردد کردند.

مدیرکل راه‌آهن شمال شرق(۱) تصریح کرد: همچنین سه هزار و ۱۵۲ رام قطار باری از ایستگاه‌های تحت پوشش این اداره کل تردد کردند.

درباغ عنبران بابیان اینکه در هشت‌ماهه نخست سال جاری ۴۳۲ هزار و ۹۹۳ نفر مسافر وارد ایستگاه‌های راه‌آهن شمال شرق (۱) شدند، اظهار داشت: همچنین ۳۷۰ هزار و ۳۹۰ مسافر از ایستگاه‌های تحت پوشش این اداره کل خارج شدند.

وی اضافه کرد: تعداد مسافر جابه‌جاشده مبدأ مقصدی گرمسار تا نقاب یک‌میلیون و ۳۶۹ هزار و ۱۵۰ نفر مسافر بوده است.

مدیرکل راه‌آهن شمال شرق(۱) تصریح کرد: این اداره کل متشکل از ۲۷ ایستگاه حدفاصل ایستگاه‌های راه‌آهن گرمسار و نقاب به مرکزیت شاهرود است.

درباغ عنبران افزود: ایستگاه‌های تشکیلاتی این اداره کل شامل شاهرود و سمنان بوده و ۲۵ ایستگاه دیگر غیر تشکیلاتی است.

وی یادآور شد: از مجموع ۹۲۶ کیلومتر خط آهن مسیر تهران به مشهد ۵۸ درصد از کل مسیر به طول ۵۴۰ کیلومتر به‌صورت دوخطه در حوزه استحفاظی اداره کل راه‌آهن شمال شرق(۱) قرار دارد.

مدیرکل راه‌آهن شمال شرق(۱) در خاتمه گفت: صنعت حمل‌ونقل ریلی بستری مناسب برای توسعه پایدار همراه با پیچیدگی‌های خاص خود است و توسعه صنعت حمل‌ونقل ریلی یک ضرورت ملی است و باید بیش از گذشته به آن توجه شود.

کد مطلب 3021569

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