وزیر دفاع عربستان وارد پاکستان شد/فشار برای جلب حمایت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «محمد بن سلمان» وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان، در راستای بررسی مسائل خاورمیانه و تنش اخیر ایران - عربستان، کسب اعتماد اسلام آباد برای شرکت در ائتلاف جدید ریاض و گسترش همکاری های دو جانبه دفاعی و نظامی وارد پاکستان شد.

«سرتاج عزیز» مشاور امور خارجی و «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان، برای استقبال رسمی از وی به فرودگاه رفتند.

پیش از این نیز «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان در سفری فوری در راستای تعیین موضع پاکستان در قبال تنش اخیر ایران و عربستان و بررسی شرایط کنونی خاورمیانه و منطقه، به اسلام آباد سفر کرد و علاوه بر نخست وزیر با سایر سران سیاسی و نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

سفر حال حاضر وزیر دفاع عربستان بلافاصله بعد از سفر عادل الجیبر وزیر امور خارجه این کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.

پس از اعدام آیت الله «شیخ النمر» رهبر شیعیان عربستان، به دست رژیم آل سعود و تعرض به سفارت عربستان در ایران در اعتراض به این اقدام، ریاض روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد و به دنبال آن کشورهای بحرین، سودان، سومالی، جیبوتی نیز به تاسی از عربستان اعلام به قطع روابط با ایران کردند.

در این میان اکثر سران سیاسی و نظامی کشور پاکستان با وجود اینکه اسلام آباد هنوز موضع رسمی خود را در قبال تنش ایران- عربستان اعلام نکرده است، از ایران حمایت کرده و خواهان بهبود روابط دو کشور شدند.

در این راستا، سرتاج عزیز ضمن تاکید بر بهبود روابط دو کشور بیان کرد که اسلام آباد در موقع مناسب بین ایران و عربستان میانجیگری خواهد کرد. همچنین «عمران خان» رهبر حزب «عدالت» پاکستان نیز پس از دیدار های جداگانه با «عبدالله الزهرانی» و «مهدی هنر دوست» سفیران عربستان و ایران در پاکستان، خواهان بهبود روابط دو کشور شد و از دولت اسلام آباد خواست تا نقش سازنده ای را برای کاهش تنش ها و برقراری صلح بین دو کشور ایفا کند.

پس از آن نیز «خواجه آصف» وزیر دفاع این کشور ضمن بیان اینکه تنش ایران- عربستان بر دولت اسلام آباد و امت اسلامی تاثیر سوئی خواهد گذاشت، خواستار حفظ روابط دو کشور اسلامی شد.

اما در این میان سران عربستان برای جلب حمایت اسلام آباد و دعوت از این کشور جهت ورود به جبهه عربستان و اتخاذ موضع مخالف ایران، در سفرهای فوری خود به پاکستان قصد تحت فشار قرار دادن این کشور را دارند.