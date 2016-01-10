دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز پرنده در دزفول

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با اعلام خبر بازداشت ۲ شکارچی غیرمجاز گفت: در پی گزارش مردمی واصله به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۴، مأموران یگان حفاظت این اداره با مراجعه به محل موردنظر، با ۲ نفر متخلف که درحال صید با تور و قفس بودند مواجه شدند.

فرهاد قلی نژاد افزود: از متخلفین ۲ قطعه تیهو و ۲ قطعه سهره طلایی کشف و ضبط گردید ومتخلفین جهت پیگیری مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردیدند.

تیهو پرنده خوش آوازی است که کمی کوچکتر از کبک بوده و به هنگام فصل بهار در زیر تخته سنگهای بزرگ لانه ساخته و تخم گذاری می کند. برخی از جفت های این پرنده تا بیش از چهل عدد تخم می گذارد. معمولا این پرنده از تخم گیاهان و حشرات تغذیه می کند.

سهره طلایی، پرندگانی کوچک جثه و اندکی کوچک تر از گنجشک خانگی با دم چنگالی شکل و منقار مخروطی و نسبتاً باریک، دمگاه سفید رنگ، صورت قرمز رنگ، پس سر سیاه رنگ، گونه های سفید، گرده قهوه ای یا خاکستری، بال های سیاه رنگ با نوار زرد کاملاً مشخص در بال ها، سینه ای به رنگ نخودی و پا های تیره رنگ هستند.