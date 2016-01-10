دبیرخانه هیئت بازرسی انتخابات استان بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر ظهر یکشنبه در آئین افتتاح دبیرخانه هیئت بازرسی انتخابات استان بوشهر اظهار داشت: امانت‌داری از مهمترین مسائل در برگزاری انتخابات است که همه دست اندرکاران باید این موضوع را مد نظر داشته باشند.

سعید زرین‌فر با اشاره به اینکه هیئت بازرسی بازوی هیئت اجرایی است، خاطرنشان کرد: بازرسان در برگزاری انتخابات دارای نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری هستند.

وی با تاکید بر اینکه اعضای هیئت بازرسی و بازرسان نباید هیچ‌گونه وابستگی به کاندیداها داشته باشند، بیان کرد: مراقبت و حصول اطمينان از انجام صحيح، دقيق و به‌موقع وظايف قانونی عوامل اجرايی انتخابات از مهمترین برنامه‌های دبیرخانه بازرسی انتخابات است.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان بوشهر ادامه داد: ۷۱۷ نفر بازرس و ۴۰ سربازرس در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر فعالیت می‌کنند.

زرین‌فر اضافه کرد: به منظور نظارت آنلاین بر اجرای قانون انتخابات، سامانه هوشمند بازرسی انتخابات و نظارت بر اجرای قانون انتخابات راه‌اندازی شده است.