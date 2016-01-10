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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۲۳

دوچرخه‌سواری از شیراز تا رامسر برای حفظ محیط زیست

دوچرخه‌سواری از شیراز تا رامسر برای حفظ محیط زیست

باقر حدادی مقدم دوچرخه سوار اهل رامسر با پیام «هموطن محیط زیست را پاکیزه نگه داریم» مسیر شیراز تا رامسر را رکاب می زند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حدادی مقدم دوچرخه سوار دوستدار محیط زیست که مدت ۲۷ سال است که دوچرخه سواری می کند، گفت: از روز ۱۷ دیماه به مدت ۱۲ الی ۱۴ روز رکاب زدن در مسیر ۱۴۰۰ کیلومتری شیراز – رامسر را با رویکرد محیط زیستی را آغاز کرده‌ام.

این بازنشسته تامین اجتماعی افزود: متاسفانه افرادی را می بینیم که بعد از بازنشستگی گوشه گیر شده و انواع بیماری ها به سراغ شان می آید که من پیشنهاد می کنم با انجام فعالیت های ورزشی و همچنین کارهای انسان دوستانه باید خود را از اینگونه سستی و بیماری نجات دهند.

وی هدف خود را از برنامه رکاب زنی آگاهی و توجه مردم به محیط زیست و همچنین دیدن شادی ها و زیبایی ها عنوان کرد و با اشاره به آلودگی هایی که بویژه در تفرجگاه ها و سواحل شمال کشور مشاهده می شود، گفت: باید هر یک از ما نسبت به محیط اطرافمان حساس بوده و به اندازه توانمان از محیط زیست کشورمان حمایت کنیم چرا که فرزندان ما حق دارند که محیط زیست زیبایی داشته باشند.

کد مطلب 3021587
مسعود بربر

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