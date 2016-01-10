به گزارش خبرگزاری مهر، حدادی مقدم دوچرخه سوار دوستدار محیط زیست که مدت ۲۷ سال است که دوچرخه سواری می کند، گفت: از روز ۱۷ دیماه به مدت ۱۲ الی ۱۴ روز رکاب زدن در مسیر ۱۴۰۰ کیلومتری شیراز – رامسر را با رویکرد محیط زیستی را آغاز کرده‌ام.

این بازنشسته تامین اجتماعی افزود: متاسفانه افرادی را می بینیم که بعد از بازنشستگی گوشه گیر شده و انواع بیماری ها به سراغ شان می آید که من پیشنهاد می کنم با انجام فعالیت های ورزشی و همچنین کارهای انسان دوستانه باید خود را از اینگونه سستی و بیماری نجات دهند.

وی هدف خود را از برنامه رکاب زنی آگاهی و توجه مردم به محیط زیست و همچنین دیدن شادی ها و زیبایی ها عنوان کرد و با اشاره به آلودگی هایی که بویژه در تفرجگاه ها و سواحل شمال کشور مشاهده می شود، گفت: باید هر یک از ما نسبت به محیط اطرافمان حساس بوده و به اندازه توانمان از محیط زیست کشورمان حمایت کنیم چرا که فرزندان ما حق دارند که محیط زیست زیبایی داشته باشند.