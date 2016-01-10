پروژه های اقتصادی دانش بنیان در مازندران اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعدازظهر یکشنبه جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی گفت: توسعه پروژههای دانشبنیان سبب توسعه استان و اشتغال فرزندان جویای کار میشود.
وی توجه به اقتصاد دانشبنیان و شرکتهای دانشهای محور را ضروری دانست و گفت: سالانه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان صرف خدمات تلفنهای سیار همراه اول در این استان هزینه میشود درحالیکه میزان اشتغالزایی آن در استان کم بوده است.
استاندار مازندران با بیان اینکه زیرساختهای تلفن ثابت در استان وجود دارد خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای این بخش در این شد.
وی توسعه فعالیتهای دانشبنیان را در استان لازم برشمرد و گفت: متاسفانه دانشگاه و استاد ما در حال حاضر فقط دانش محور هستند درحالیکه باید به مسئله اقتصاد نیز توجه شود وفلاح افزود: بزودی دوره آموزشی پروژههای دانشبنیان برای مدیران و اساتید در استان برگزار میشود.
استان مازندران بابیان اینکه آیا در سال جاری توانستیم از همه موقعیتها و ظرفیتها برای برنج استان بهره بگیریم، اظهار داشت: برای رونق اقتصادی باید به بخش کشاورزی توجه شود.
وی یادآور شد: باید بررسی شود چقدر توانستیم از امکانات علمی و دانشبنیان در زمینههای مختلف بهرهگیری کنیم و آیا کشت دوم برنج و شالیکاری در استان توجیه دارد و باید این مسئله موردبررسی قرار گیرد.
استاندار مازندران، نبود زهکشی اراضی را ازجمله مشکلات بیان کرد و گفت: باید ظرفیت تولید برنج در استان موردتوجه قرار گیرد.
وی بر لزوم اصلاح و بهینهسازی روند برای توسعه کشت برنج و بخش کشاورزی در استان تأکید کرد.
نظر شما