دعوت سازمان همکاری اسلامی از ایران برای شرکت در نشست آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوابه الاهرام، سازمان همکاری اسلامی از جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در نشست آتی این سازمان دعوت به عمل آورد.

بر اساس این گزارش، نشست آینده سازمان همکاری اسلامی به درخواست عربستان سعودی و به منظور بررسی حادثه تعرض به سفارت ریاض در تهران برگزار خواهد شد.

در همین ارتباط، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سعودی در پاسخ به سؤالی پیرامون علت دعوت از ایران برای شرکت در نشست آینده این سازمان گفت: در هر صورت ایران عضو سازمان همکاری اسلامی است و با توجه به اینکه عربستان درخواست برگزاری نشستی به منظور بررسی تعرض به سفارت خود در تهران شده است، می بایست که دعوتنامه ای به تمامی کشورهای عضو سازمان ارسال شود.

الجبیر در ادامه ادعاهای پوچ و تکراری خود در خصوص ایران مدعی شد: تلاش می کنیم تا با اتخاذ سلسله گام های مختلف از چهره واقعی ایران بیش از پیش پرده برداریم.

وی ضمن نادیده گرفتن اقدامات رژیم سعودی در کشتار زنان و کودکان یمنی، سرکوب بی سابقه مردم بی دفاع بحرین و حمایت های گسترده مالی ـ تسلیحاتی آن از تکفیریها در سراسر منطقه و جهان، مدعی شد: شیوه ای که ایران طی ۳۵ سال گذشته داشته مردود و غیرقابل است.

وزیر خارجه بی تجربه سعودی در ادامه افزود: در صورتی که تهران به سیاست های کنونی خود ادامه دهد، ریاض گزینه های بیشتری را برای مقابله با آن بررسی خواهد کرد.