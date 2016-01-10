ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در باغات کن

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملیاتی ساماندهی و تبدیل باغات کن به فضای سبز»، اظهار کرد: این طرح برای حفظ فضای سبز موجود در کن است که بعد از منویات رهبری با مشارکت سه کمیسیون سلامت، معماری و شهرسازی و برنامه و بودجه و شهرداری تهران تهیه شده است.

وی نسبت به ایرادات برخی از اعضای شورای درباره طرح ارائه شده، تاکید کرد: اعضای شورا نسبت به این طرح، مساله توان خرید را عنوان می کنند این در حالیست که قرار نیست ما باغی را بخریم و بحث خرید در این طرح مطرح نیست که بخواهیم منابعی را برای آن پیش بینی کنیم.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: بر اساس قانون "حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها" مصوب سال 59 شورای انقلاب، اگر مالک توان آبیاری باغ خود را نداشته باشد شهرداری مکلف به آبیاری باغ است. قوانینی در این زمینه موجود است به طوری که اعلام شده در صورتی که مالک توان نگهداری باغ را نداشته باشد، شهرداری موظف به مساعدت برای نگهداری باغ بوده و در غیر اینصورت نسبت به خرید ملک و تبدیل به آن تفرجگاه اقدام کند.

حافظی همچنین تصریح کرد: حفظ باغات توسط مالکین با حفظ کاربری مزروعی و باغ بلامانع بوده و بر این اساس از مالک سلب اختیار نخواهد شد مادامی که کاربری باغ حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 پهنه باغات کن، فضای سبز (G) اعلام شده است، گفت: در این طرح هرگونه ساخت وساز در باغات محدود شده تا از آسیب به درختان جلوگیری شود .

وی همچنین در بررسی طرح « الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ترویج و فرهنگ سازی بهینه سازی اصول ساختمانی و کاهش تخلفات ساختمانی»، اظهار کرد: این طرح بر فرهنگ سازی برای کاهش تخلفات ساختمانی تاکید دارد، مگر تخلف ساختمانی مجاز است که ما بخواهیم آن را کاهش دهیم؟ مانند این است که لایحه ای برای کاهش مصرف الکل تهیه کنیم در حالی که شرب خمر حرام است. با این اقدام ما جرم را مجاز می کنیم در حالی که توان نداریم قانون را اجرایی کنیم و برای کاهش آن لایحه می دهیم.

وی با تاکید بر اینکه بشدت با این طرح مخالف هستم، تاکید کرد: اگر اعتقاد داریم حضرت امام راحل فرموده است" خلاف شرع خلاف قانون است"، پس به این دلیل تخلف ساختمانی خلاف شرع است.

حافظی تاکید کرد: پذیرفتن این لایحه، پذیرفتن تخلفات ساختمانی است. مساله فرهنگ سازی متفاوت از این موضوع است و با تصویب این لایحه، تخلفات ساختمانی مجاز شمرده می شود.

وی در ادامه این جلسه با اشاره به نصب بنرهایی با محوریت سلامت مواد غذایی در سطح شهر، افزود: در روزهای گذشته شاهد هستیم بنرهایی در سطح شهر نصب شده که ترویج و توسعه مصرف مواد غذایی سالم مانند سبزیحات را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: در این بنرها اجتناب از مصرف مواد مضر مانند قند و نوشابه تاکید شده است. از سازمان زیباسازی برای نصب این بنرها تشکر می کنیم و انتظار داریم که این موضوع استمرار داشته باشد.