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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۰۳

امام جمعه اصفهان:

انتشار هر خبری که دشمن از آن شاد شود منافی تقوا است

انتشار هر خبری که دشمن از آن شاد شود منافی تقوا است

اصفهان- نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان گفت: رسانه‌ها باید تقوا را یپشه سازند زیرا که رسانه‌ها باید بدانند انتشار هر خبری که دشمن را از خواندنش شاد شوند، منافی تقوا است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز بسیج رسانه اظهار داشت: تقوا به معنای دوری مردم یک برداشت غلط و غیراسلامی است، چراکه تقوا بدان معناست که در میان مردم باشی و گناه نکنی بنابراین تقوا در گفتار، تقوا در نوشتار و تقوا در رفتار بر هر مومنی واجب است.

وی با اشاره به اینکه رسانه نیز از رعایت تقوا مستثنی نیست و باید رسانه‌های انقلابی و اسلامی بر رعایت تقوا و اخلاق اهتمام داشته باشند، افزود: بیان هر حرف و سخنی حتی اگر راست هم باشد ولی بدانیم دشمن از شنیدن آن شاد می‌شود، به دور از تقوا است.

وی با اشاره به اینکه دروغگویی جزو شاخصه‌های رسانه‌های غربی است و این وجه تمایز با یک رسانه انقلابی و اسلامی است، تاکید کرد: حق‌الناس امروز جزو اصولی است که یک رسانه و خبرنگار باید آن را رعایت کند.

طباطبایی‌نژاد به تشریح فرمایشات مقام معظم انقلاب پیرامون رعایت حق‌الناس در عرصه انتخابات پرداخت و تصریح کرد: اعمال سلیقه شخصی در رد یا تأیید صلاحیت‌ها مصداق بارز عدم رعایت حق‌الناس است، همه رسانه‌ها باید در حضور حداکثری مردم در انتخابات تأکید کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: رسانه‌ها باید برای جلب حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی تلاش کنند.

وی افزود: رسانه‌ها در انتخابات باید با رعایت تقوای سیاسی، رسانه‌ای و نوشتاری در راستای انتخاب افراد اصلح فعالیت کنند.

طباطبائی نژاد با بیان اینکه انتخابات یک امر ملی و همگانی است، تصریح کرد: سربلندی ایران اسلامی برای همه مردم اهمیت دارد و با برگزاری انتخابات حداکثری و پرشور محقق می شود.

وی با بیان اینکه وظیفه رسانه‌ها بصیرت افزایی و روشنگری است، افزود: حضور حداکثری در انتخابات یک وظیفه ملی و شرعی و بر اساس فتوای مراجع تقلید، واجب است.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه شهدای مدافع حرم راه رستگاری خویش را در سایه دفاع از مکتب اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت رقم زدند، گفت: مدافعان حرم به معنی واقعی کلمه انسان واقعی و بی نظیری هستند که در ایران اسلامی پرورش یافته اند.

وی با بیان اینکه نسل دوم و سوم جمهوری اسلامی هم ادامه دهنده نسل انقلاب هستند، افزود: نسل های دوم و سوم انقلاب مانند جوانان دوران انقلاب ایثارگر و فداکارند و برای خدا و سربلندی اسلام از جان با ارزش خود گذشت می کنند.

کد مطلب 3021595

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