انتشار هر خبری که دشمن از آن شاد شود منافی تقوا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز بسیج رسانه اظهار داشت: تقوا به معنای دوری مردم یک برداشت غلط و غیراسلامی است، چراکه تقوا بدان معناست که در میان مردم باشی و گناه نکنی بنابراین تقوا در گفتار، تقوا در نوشتار و تقوا در رفتار بر هر مومنی واجب است.

وی با اشاره به اینکه رسانه نیز از رعایت تقوا مستثنی نیست و باید رسانه‌های انقلابی و اسلامی بر رعایت تقوا و اخلاق اهتمام داشته باشند، افزود: بیان هر حرف و سخنی حتی اگر راست هم باشد ولی بدانیم دشمن از شنیدن آن شاد می‌شود، به دور از تقوا است.

وی با اشاره به اینکه دروغگویی جزو شاخصه‌های رسانه‌های غربی است و این وجه تمایز با یک رسانه انقلابی و اسلامی است، تاکید کرد: حق‌الناس امروز جزو اصولی است که یک رسانه و خبرنگار باید آن را رعایت کند.

طباطبایی‌نژاد به تشریح فرمایشات مقام معظم انقلاب پیرامون رعایت حق‌الناس در عرصه انتخابات پرداخت و تصریح کرد: اعمال سلیقه شخصی در رد یا تأیید صلاحیت‌ها مصداق بارز عدم رعایت حق‌الناس است، همه رسانه‌ها باید در حضور حداکثری مردم در انتخابات تأکید کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: رسانه‌ها باید برای جلب حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی تلاش کنند.

وی افزود: رسانه‌ها در انتخابات باید با رعایت تقوای سیاسی، رسانه‌ای و نوشتاری در راستای انتخاب افراد اصلح فعالیت کنند.

طباطبائی نژاد با بیان اینکه انتخابات یک امر ملی و همگانی است، تصریح کرد: سربلندی ایران اسلامی برای همه مردم اهمیت دارد و با برگزاری انتخابات حداکثری و پرشور محقق می شود.

وی با بیان اینکه وظیفه رسانه‌ها بصیرت افزایی و روشنگری است، افزود: حضور حداکثری در انتخابات یک وظیفه ملی و شرعی و بر اساس فتوای مراجع تقلید، واجب است.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه شهدای مدافع حرم راه رستگاری خویش را در سایه دفاع از مکتب اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت رقم زدند، گفت: مدافعان حرم به معنی واقعی کلمه انسان واقعی و بی نظیری هستند که در ایران اسلامی پرورش یافته اند.

وی با بیان اینکه نسل دوم و سوم جمهوری اسلامی هم ادامه دهنده نسل انقلاب هستند، افزود: نسل های دوم و سوم انقلاب مانند جوانان دوران انقلاب ایثارگر و فداکارند و برای خدا و سربلندی اسلام از جان با ارزش خود گذشت می کنند.