۸۰۰ شخصیت برجسته در اجلاس سراسری نماز قزوین شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور سرگزی در جلسه هماهنگی برگزاری بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز قزوین که ظهر یکشنبه با حضور حجت الاسلام عابدینی نماینده ولی فقیه در استان در دفتر امام جمعه قزوین برگزار شد با ابلاغ مراتب قدردانی حجتالاسلام قرائتی به مسئولان و مدیران استان قزوین اظهار کرد: همزمان با اجلاس قزوین همچنین ۲۴ اجلاس استانی در حال برگزاری است.
وی تصریح کرد: در اجلاس نماز ۸۰۰ نفر مهمان حضور پیدا میکنند که ۳۰۰ نفر از استانهای دیگر هستند و این اجلاس در نوبت صبح و عصر از ساعت ۸ الی ۱۷ به طول میانجامد.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ستاد اقامه نماز کشور تصریح کرد: چند روز قبل از برگزاری این اجلاس، حجتالاسلام قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور در استان حضور پیدا میکنند تا مسائل مورد بررسی قرار گیرد که در این راستا لازم است برنامه ریزی شود تا وقفه ای میان برگزاری نمایشگاه و اجلاس نباشد و به امر تبلیغات محیطی توجه ویژهای شود.
وی همچنین پیشنهاد داد: گروهی با حضور نمایندگانی از رییس ستاد اقامه نماز کشور، نماینده ولیفقیه در استان و استاندار قزوین برای بازدید و حضور در منزل شهدا و عیادت از آنها تشکیل شود.
گزارش کمیتههای اجرایی اجلاس کشوری نماز در قزوین
در ادامه ایوب رحیمی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین گفت: پیگیری تأمین نیازهای مالی، هماهنگی با وزارت راه برای نصب تابلوهای تبلیغاتی، پیگیری و راهاندازی سایت اجلاس، بازدید میدانی از دانشگاه آزاد اسلامی و بینالمللی امام خمینی (ره) بهعنوان محل اسکان و محل برگزاری اجلاس، ارائه گزارش روند اجرای برنامهها به مردم از طریق رسانهها، ارتباط مستمر با ستاد مرکزی برای تسهیل کارها و برگزاری اجلاس استانی ازمهمترین برنامههای دبیر ستاد اجرایی اجلاس است.
ابوالفضل معصومی فر، مسئول کمیته اطلاع رسانی هم تشکیل جلسات مستمر، رصد کمیتههای برگزاری اجلاس و پوشش اخبار آنها، انتشار اخبار درشبکههای مجازی، طراحی پوستر تبلیغاتی اجلاس و نمایشگاه نماز، طراحی دکور اجلاس منطبق با معماری مسجدالنبی، استقرار واحد سیار در نمایشگاه، تولید و پخش یک هزار و ۶۲۰ دقیقه برنامه در سیما، پخش زنده از رادیو، یک هزار و ۵۰ دقیقه برنامه رادیویی، ۱۳۵ دقیقه گفتگوی خبری را از مهمترین اقدامات این کمیته عنوان کرد.
حجتالاسلام نعمت الهی، مسئول کمیته علمی هم بیان کرد: راهاندازی بخش بررسی مقالات و اعلام و تقدیر از آثار برتر، برگزاری گفتمانهای نماز با حضور اساتید حوزه علمیه قم، برگزاری گفتمانهای نماز در سطح شهرستانها، گفتمان نماز درحوزه دانشجویان خارجی توسط حجتالاسلامقرائتی و تدوین و چاپ مقاله های رسیده پس از برگزاری اجلاس از مهمترین برنامههای این کمیته است.
سالار قاسمی، مسئول کمیته فرهنگی هم برگزاری ۲۵ همایش برای دانش آموزان و خانوادههای آنها، اجرای طرح تقلید و مرجع شناسی، برگزاری جشن تکلیف با حضور ۴ هزار دانشآموز، بازخوانی مطالبات رهبری در ۲۳ اجلاس گذشته در قالب مسابقه، برگزاری کارگاه خوشنویسی، برگزاری کارگاههای قرائت صحیح نماز، برپایی همایش چگونه کودکان خود را اهل نماز کنیم؟، برگزاری مسابقات خاطرهنویسی با موضوع نماز را از مهمترین برنامههای این کمیته دانست.
مرتضی موسی خانی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین هم گفت: محور برنامههای اجلاس نماز باید بر محور اقامه نماز متمرکز شده و در تبلیغات از شیوههای نوین استفاده شود.
درافشانی، مسئول کمیته پشتیبانی هم آمادهسازی محل اسکان به منظور به کارگیری ظرفیتهای استان در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، استقرار کمیته ایاب و ذهاب از ورودی تا خروجی شهر، پیشبینی کمیته تشریفات و استقبال، تشکیل کمیته زیربنایی و امداد متشکل از دستگاههای خدمت رسان در حوزه برق، آب، اورژانس و آتشنشانی را از برنامههایی برشمرد که در اولویت این کمیته قرار دارد.
محسن قاسمی، مسئول کمیته برگزاری نمایشگاه اجلاس نماز هم اظهارداشت: برگزاری نمایشگاه هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بهرهمندی آحاد مردم از فضای معنوی اجلاس نماز باید مهیا شود و در نمایشگاه در کنار برنامه های متنوعی که داریم ارائه عملکرد دستگاهها در حوزه نماز به عنوان حرکتی محوری پیش بینی شده است.
