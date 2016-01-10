به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی ظهر یکشنبه در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه بین محیط‌زیست و آموزش‌وپرورش استان همدان بابیان اینکه اداره کل محیط‌زیست برنامه‌های بسیاری برای حفظ بهتر محیط‌زیست انجام داده است، عنوان کرد: این تفاهم‌نامه در افزایش سواد زیست‌محیطی مؤثر خواهد بود.

وی بابیان اینکه افزایش سواد زیست‌محیطی یکی از مباحثی است که سازمان محیط‌زیست بر آن تأکید دارد، ادامه داد: اگر کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند درزمینهٔ محیط‌زیست موفقیت‌هایی را به دست آورند نتیجه آموزش عمیق و مشارکت‌های مردمی بوده است.

مدیرکل محیط‌زیست استان همدان بابیان اینکه موفقیت کشورهای توسعه‌یافته در مسائل محیط‌زیست نتیجه نظارت نبوده است، تأکید کرد: آموزش عمیق و مشارکت مردمی عامل موفقیت کشورهای توسعه‌یافته بوده است.

مشارکت در حفظ محیط زیست بدون آموزش‌های عمیق و زیرساخت‌ها مؤثر نخواهد بود.

محمدی بابیان اینکه نجات محیط‌زیست نیازمند آگاهی بخشی و مشارکت است، بیان داشت: مشارکت بدون آموزش‌های عمیق و زیرساخت‌ها مؤثر نخواهد بود.

وی بابیان اینکه باید از کانون و مراکز و فرصت‌های موجود برای حفظ محیط‌زیست استفاده کنیم، اظهار داشت: باید با مراکز اثربخش بیشتر ارتباط برقرار کنیم کما اینکه آموزش‌وپرورش یکی از این مراکز اثربخش است که می‌تواند با آموزش نقش بسزایی در حفظ محیط‌زیست داشته باشد.

مدیرکل محیط‌زیست استان همدان بابیان اینکه آموزش‌وپرورش یک فرصت مهم برای نجات محیط‌زیست است، عنوان کرد: از منظر تکالیف اخلاقی، دینی و قانونی باید مسائل را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که کمترین آسیب ممکن به محیط‌زیست وارد شود.

محمدی بابیان اینکه باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آموزش‌وپرورش در راستای حفظ محیط‌زیست استفاده کنیم، افزود: مقدماتی را آماده کرده‌ایم تا چالش دستگاه‌های اجرایی به حداقل برسد که کاهش این چالش با تفاهم‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

وی بابیان اینکه تفاهم‌نامه‌ها تا پایان سال انجام و سازوکارهای اجرایی آن را دنبال خواهیم کرد، ادامه داد: باید به جامعه القا کنیم که آموزش محیط‌زیست فراتر است.

باید از تمام فرصت‌های حفظ محیط‌زیست استفاده کنیم

مدیرکل محیط‌زیست استان همدان بابیان اینکه هدف اصلی ارتقا سواد زیست‌محیطی است، بیان کرد: باید از تمام فرصت‌های حفظ محیط‌زیست استفاده کنیم.

محمدی بابیان اینکه هنوز نتوانسته‌ایم فرهنگ زشت ریختن زباله بر زمین را حذف کنیم، عنوان کرد: فرهنگ‌سازی نقش مهمی در سواد زیست‌محیطی خواهد داشت.

وی بابیان اینکه باید از سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد در شهر همدان برای حفظ محیط‌زیست استفاده کنیم، بیان کرد: فرهنگ و کارگروهی نقش مهمی در حفظ و نگهداری محیط‌زیست خواهد داشت.

مدیر تشکل مردم‌نهاد «حیات سبز سرزمین» نیز بابیان اینکه ۱۵ تشکل در راستای حفظ محیط‌زیست در استان همدان فعال هستند، ادامه داد: اگرچه این تعداد زیادی نیست اما نقش مهمی در آموزش و فرهنگ زیست‌محیطی دارند.

احمد سوزنچی بابیان اینکه باید محور اتصال بین آموزش‌وپرورش و تشکل‌ها را ایجاد کنیم، بیان کرد:تشکل‌ها نقش مهمی در ایجاد فرهنگ حفظ محیط‌زیست در دانش آموزان خواهند داشت.

دانش آموزان می‌توانند به سفیران محیط‌زیست مدارس تبدیل شوند

وی بابیان اینکه تشکل‌ها می‌توانند تعدادی از دانش آموزان هر مدرسه را در راستای حفظ محیط‌زیست آموزش دهد، ادامه داد: این دانش آموزان می‌توانند به سفیران محیط‌زیست مدارس تبدیل شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز با بیان اینکه نباید آموزش‌های محیط زیستی به دانش‌آموزان سطحی و آماری باشد بلکه باید آموزش‌ها تبدیل به فرهنگ شود، گفت: وزارت آموزش و پرورش در راستای کیفیت‌بخشی پنج اولویت را به عنوان اولویت‌های کاری برای رسیدن به راهبرد اصلی مد نظر دارد.

عبدالرضا فولادوند با تاکید بر اینکه توسعه مشارکت یکی از این پنج راهبرد است، ادامه داد: به دلیل گستردگی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات خود را حل کند به همین خاطر برای توسعه آموزش و کیفیت‌بخشی به آن توسعه مشارکت مد نظر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش از همه مجموعه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در راستای عملی کردن آموزش در رفتار روزمره دانش‌آموزان کمک می‌گیرد، افزود: آموزش و پرورش تفاهمنامه‌های مختلفی را با سایر سازمان‌ها، نهادها و مجموعه‌ها امضا کرده است.

آموزش باید در رفتار روزمره دانش‌آموزان و جامعه هدف تبلور پیدا کند

وی با تاکید بر اینکه آموزش باید در رفتار روزمره دانش‌آموزان و جامعه هدف تبلور پیدا کند، بیان کرد: آموزش و پرورش با دادگستری، بهزیستی، کمیته امداد و تربیت بدنی تفاهمنامه امضا کرده و این یکی از تکالیف آموزش و پرورش است.

فولادوند افزود: تکلیف دوم آموزش و پرورش که در سند بنیادین تحول آموزش و پرورش به آن توجه شده کمک به سایر مجموعه‌ها در ساختن و تحول جامعه اطراف است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان ادامه داد: از انعقاد این تفاهمنامه استقبال کرده و تلاش می‌کنیم حفظ محیط زیست و فضای زندگی را به دانش‌آموزان، آموزش داده و به آنها مأموریت می‌دهیم در داخل خانواده ناظر بر حفظ محیط زیست باشند.

وی با تاکید بر اینکه آموزش حفظ محیط زیست به دانش‌آموزان را آغاز کرده و تلاش می‌کنیم تکلیفی که بر عهده داریم را انجام دهیم، اظهار داشت: زمانی باید انتظار حفظ محیط زیست را از جمعیت هدف داشته باشیم که آموزش داده باشیم.

وی با اشاره به اینکه ۲۸۵ هزار دانش‌آموز، ۲۴ هزار فرهنگی شاغل و ۱۶ هزار فرهنگی بازنشسته در استان همدان وجود دارد، بیان کرد: مجموع همکاران فرهنگی شاغل و بازنشسته در استان همدان ۴۰ هزار نفر است.

۵۵۰ هزار نفر اولیای دانش‌آموز در استان همدان وجود دارد

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اینکه ۵۵۰ هزار نفر اولیای دانش‌آموز در استان همدان وجود دارد، ادامه داد: جمعیت هدف در آموزش و پرورش حدود یک میلیون نفر است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش می‌تواند به تشکل‌های محیط زیستی کمک کند و جمعیت هدف را در اختیار آنها بگذارد، بیان کرد: اگر آموزش‌ تشکل‌های محیط زیستی در دانش‌آموزان مثمر ثمر باشد دانش آموزان از نظر آموزش سطح بالاتری خواهند داشت و محیط زیستی پاک خواهیم داشت.

گفتنی است؛ در راستای تحقق اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و آموزش‌وپرورش استان همدان به‌ضرورت توسعه دانش، نگرش و سواد زیست‌محیطی دانش آموزان استان و استفاده از ظرفیت آن‌ها در مشارکت برای حفظ محیط‌زیست منعقد شد.

پیگیری به‌منظور ارتقا کیفیت و کمیت معلومات محیط زیستی در کتاب‌های درسی استانی مقاطع مختلف تحصیلی، ظرفیت‌سازی برای رشد کمی و توسعه کیفی تشکل‌های دانش‌آموزی درزمینهٔ محیط‌زیست ازجمله مفاد این تفاهم‌نامه بود.

همچنین غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تفریحی درزمینهٔ محیط‌زیست، تقویت و بهبود برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای متناسب با اهداف محیط‌زیست، استفاده از ظرفیت مدارس هوشمند به‌منظور آمورش الکترونیکی محیط‌زیست و استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان در آموزش محیط‌زیست نیز در این تفاهم‌نامه آمده است.