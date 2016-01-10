فیلم «نقاشی» در اردکان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم کوتاه با موضوع حجاب در ژانر ملودرام به سفارش حوزه هنری استان یزد و با مشارکت شهرداری و فرمانداری شهرستان اردکان ساخته شده است.

این فیلم هفت دقیقه‌ای با بازیگری سینا اقبالی، زهره عبدالله زاده و هانیه دهستانی تولید و ضبط شده است.

تصویربرداری این فیلم بر عهده امیر حاجی ده آبادی، تدوین و صدا گذاری بر عهده میثم پور آقا کوچک، دستیاری کارگردان بر عهده غلامرضا تاجی، صدابرداری بر عهده علی عبدالحسینی بوده است.

محمدحسین افضلی، محمدرضا سعیدی پناه، محمدرضا کریمی، محمدمهدی حاجی ده آبادی، مریم قانعی نیز به ترتیب دستیار تصویربردار، منشی صحنه، مسئول فنی، عکاس و نقاش این فیلم هستند.

رضا صفدرخان متولد ۱۳۷۱ در اردکان، دارای مدرک کاردانی برق صنعتی است که فعالیت هنری خود را از سال ۸۷ در زمینه فیلمسازی، فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی آغاز کرده و تاکنون شش فیلم داستانی و مستند ساخته است.

فیلم های داستانی «ابدی»، «احساس»، «داد»، «رضا»، «نقاشی» و مستند «سبک بالان عاشق» از ساخته های این کارگردان جوان است.