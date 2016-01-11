مشاهده گونه جدید پرنده در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مقدم خرازیان مدیرکل دفتر حیات وحش وتنوع زیستی افزود: در تاریخ ششم دی ماه سال جاری دو قطعه پرنده نابالغ با نام علمی Hirundo smithii در جنوب غربی تالاب بین المللی آجی‌گل توسط حمیدرضا رضایی- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مشاهده شده است.

به گفته مقدم، این پرنده (Wire-tailed Swallow) متعلق به خانواده پرستوهاست و با افزودن این گونه به فهرست پرندگان ایران تعداد گونه های پرنده مشاهده و ثبت شده در کشور به ۵۴۵ رسید.

مدیرکل دفتر حیات وحش وتنوع زیستی تصریح کرد: این گونه حوزه پراکنش گسترده ای در جهان دارد و جمعیت آن در دنیا با تهدیدی مواجه نیست.

مقدم با بیان اینکه پیش از این در منطقه خاورمیانه به صورت عبوری و زمستان گذران از کشور عمان گزارش شده است، گفت: دو زیرگونه از این پرستو، یکی در آفریقا و دیگری در جنوب آسیا به ثبت رسیده است.