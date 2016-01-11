  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۱ دی ۱۳۹۴، ۸:۴۲

مشاهده گونه جدید پرنده در ایران

مشاهده گونه جدید پرنده در ایران

مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، از مشاهده گونه جدید پرنده با نام علمی Hirundo smithii در جنوب غربی تالاب بین المللی آجی‌گل در ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مقدم خرازیان مدیرکل دفتر حیات وحش وتنوع زیستی افزود: در تاریخ ششم دی ماه سال جاری دو قطعه پرنده نابالغ با نام علمی Hirundo smithii در جنوب غربی تالاب بین المللی آجی‌گل توسط حمیدرضا رضایی- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مشاهده شده است.

به گفته مقدم، این پرنده (Wire-tailed Swallow) متعلق به خانواده پرستوهاست و با افزودن این گونه به فهرست پرندگان ایران تعداد گونه های پرنده مشاهده و ثبت شده در کشور به ۵۴۵ رسید.

مدیرکل دفتر حیات وحش وتنوع زیستی تصریح کرد: این گونه حوزه پراکنش گسترده ای در جهان دارد و جمعیت آن در دنیا با تهدیدی مواجه نیست.

مقدم با بیان اینکه پیش از این در منطقه خاورمیانه به صورت عبوری و زمستان گذران از کشور عمان گزارش شده است، گفت: دو زیرگونه از این پرستو، یکی در آفریقا و دیگری در جنوب آسیا به ثبت رسیده است.

کد مطلب 3021626
مسعود بربر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها