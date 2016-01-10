به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمدمهدیان نسب بعدازظهر شنبه در مسجد مصلا نهاوند گفت: در حال حاضر امنیتی مطلوب و مناسب در سطح کشور برقرارشده که در منطقه زبانزد و مثال‌زدنی است.

وی افزود: به‌تبع این امنیت مطلوب، در استان همدان نیز سطح احساس امنیت عمومی بسیار بالا و مطلوب است به‌نحوی‌که فرماندهی انتظامی استان همدان در اکثر شاخصه‌های امنیت و فعالیت‌های انتظامی از برترین استان‌های کشور محسوب می‌شود.

مهدیان نسب در ادامه عنوان کرد: تلاش مجموعه انتظامی شهرستان نهاوند قابل‌تقدیر و تحسین است چراکه دریکی از مهم‌ترین فعالیت‌های انتظامی و پیشگیرانه خود یعنی پیشگیری و مبارزه با سرقت، شاهد کاهش ۳۶ درصدی وقوع سرقت در این شهرستان هستیم و این حاصل تلاش شایسته همکاران این مجموعه در حوزه استحفاظی شهرستان است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به عملکرد مثبت صورت گرفته در خصوص افزایش توان انتظامی شهرستان نهاوند و ارائه آخرین نکات و توصیه‌های کاربردی و راهبردی در حوزه امنیت و آسیب‌های اجتماعی، اظهار داشت: ایجاد یک امنیت پایدار و مطلوب که تداوم‌بخش همین احساس امنیت موجود و مناسب در جامعه باشد مستلزم و وابسته به برگ خریدهای متعددی است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این برگ خریدها، مشارکت همگانی آحاد و اقشار مختلف جامعه است و هر فرد در جامعه باید به اقتضاء توان و شرایط، خود را در این امر سهیم دانسته و فعالیت مثبت داشته باشد.