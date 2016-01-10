بخش خصوصی در تکمیل طرح های نیمه تمام استان قزوین مشارکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر یکشنبه در دیدارمدیر عامل شرکت عمران و شهرسازی قرارگاه خاتم الاوصیاء وزارت دفاع که در دفتر استاندار برگزار شد اظهارداشت: با توجه به کمبود امکانات، منابع مالی و اعتبارات محدود دولتی چاره ای به غیر از استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای پروژه ها وجود ندارد و این موضوع به عنوان رویکرد جدید مدیریتی در دستور کار جدی مدیریت عالی استان قرار دارد.

وی افزود: طرح های بزرگ و نیمه تمام دولتی باید توسط بخش خصوصی تکمیل شود زیرا منابع اعتباری دولت جوابگوی نیازها نیست و اگر به این اعتبارات متکی باشیم تکمیل پروژه ها سالها زمان لازم خواهد داشت.

همتی بیان کرد: هدف از برگزاری این جلسه استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اجرای پروژه های عمرانی بویژه در حوزه آب و عمران شهری استان با همکاری و مشارکت شرکت عمران و شهرسازی قرارگاه خاتم الاوصیاء وابسته به وزارت دفاع است.

وی افزود: در این راستا پروژه های متعددی در حوزه آب و حوزه عمران شهری مطالعه و طراحی شده که از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.

همتی تصریح کرد: مدیران باید برای جذب سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت های جدید تلاش کنند که دراین راستا دولت نیز از طریق قانون به صراحت شرایط لازم را فراهم و پیش بینی کرده است تا بتوان در توسعه و عمران و آبادانی مناطق از آنها استفاده کرد.

استاندار یادآورشد: شرکت های توانمندی در کشور با تجربه بالا وجود دارند که قادرند در تکمیل پروژه ها به دولت کمک کنند که باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

در این جلسه درخصوص مشارکت در اجرای طرح هایی مختلفی از جمله خط انتقال آب از سد طالقان، تکمیل سد نهب، پروژه های عمرانی شهر قزوین، محمدیه و شهرک مهرگان تبادل نظر شد.