تملک اراضی مانع توسعه شبکه راهها در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی باقری بعدازظهر یکشنبه در بازدید از اجرای عملیات احداث کمربندی بابل با اشاره به تأکید ویژه مقام عالی وزارت در خصوص ارتقاء و ایمن‌سازی محورهای کشور خاطرنشان کرد: اقبال و استقبال عموم کاربران جاده‌ای برای تردد از سطح محورهای مازندران بالاست، ازاین‌رو امیدواریم با برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف بتوانیم سرعت قابل‌توجهی درروند اجرایی این پروژه داشته باشیم.

وی مهم‌ترین مشکل مازندران را در بخش توسعه شبکه راه‌ها، تملک اراضی دانست و افزود: اراضی مازندران به دلیل شرایط جغرافیایی و اجتماعی بسیار باارزش بوده و این مسئله باوجود کمبود اعتبار جهت خرید اراضی، ما را برای توسعه شبکه راههای استان دچار مشکل کرده است.

باقری بابیان این مطلب که تعریض و ارتقاء جاده‌های مازندران نیازمند عزم ملی است، اظهار داشت: نمایندگان مردم استان در مجلس با تلاش مضاعف برای تأمین اعتبار استان در مجلس شورای اسلامی بکوشند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی از پروژه احداث کمربندی بابل به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم و حیاتی این شهرستان یاد کرد و اظهار داشت: در طول سال گذشته و امسال پروژه از پیشرفت بالایی در اجرای عملیات اجرایی برخوردار بوده است و با توجه به شرایط ترافیکی و جاده‌ای در بابل، اتمام این پروژه کمک شایانی به تسهیل امر تردد می‌کند.

باقری تصریح کرد: با توجه به قرارگرفتن پروژه‌های کمربندی شهرهای استان از جمله ساری، نور، بابلسر، محمودآباد، فریدون‌کنار و غیره در یک ردیف اعتباری، پروژه‌های یادشده دچار محدودیت و چالش‌های اعتباری است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی علاوه بر بازدید پروژه مذکور، از عملیات احداث کمربندی شمال غربی شهرستان ساری و ساخت پل در محورهای روستایی امیرده و گردرودبار شهرستان بابل نیز بازدید کرد.